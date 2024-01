Derby, lo spettacolo nello spettacolo: le curve PL e LL

Da una parte la gigantografia del simbolo degli Sbandati che cala dalla Nord incorniciato da centinaia di cartoncini amaranto e bianchi. Dalla Sud rispondono con il bandierone "Pielle" e con una danza di bandiere e bandierine biancoblu accompagnata dal lancio di rotoli di cara igienica in campo

di Giacomo Niccolini

C’è qualcosa per cui vale la pena vivere di persona un derby sui gradoni di un palazzetto gremito: lo spettacolo nello spettacolo, lo show degli show: le curve dei due schieramenti.

Settimane per preparare alla perfezione quello che per altri cinque mesi sarà il tuo biglietto da visita: la coreografia di cui parlare per giorni, per cui prendersi in giro, di cui vantarsi con l’altra sponda. Così poco prima della palla a due, subito dopo l’inno nazionale ecco che dalla Nord si alzano al cielo centinaia di cartoncini bianchi e amaranto a far da cornice ad un mega primo piano della figura di Andy Capp, iconico personaggio dei fumetti creato nel 1957 da Reg Smythe e preso come simbolo della curva Libertas dagli Sbandati sin dal 1987. Sotto la gigantografia dello “Sbandato” per eccellenza con tanto di cappellino bianco-amaranto calzato in testa e una birra in mano, uno striscione amaranto con una scritta bianca, chiara e decisa: “A tua difesa”. Un lavoro davvero da brividi che, visto dalle tribune, ha fatto emozionare la parte libertassina presente al Modigliani Forum. Un lavoro certosino da parte dei tifosi LL che hanno studiato a tavolino e sul campo ogni metro quadro della curva affinché non si sbagliasse di un centimetro e affinché il colpo d’occhio fosse di sicuro effetto. Obiettivo decisamente raggiunto.

Dall’altra parte troviamo il muro biancoblu della curva Sud. Una muraglia gremita in ogni ordine e fila. Ecco che cala l’altrettanto scenografico bandierone della Curva Pielle che ogni domenica i Rebels fanno scendere con orgoglio anche al PalaMacchia. Poi subito dopo parte la torcida con il ballo forsennato di centinaia e centinaia di bandiere e bandierine della Pielle che sventolavano all’unisono sostenute dal coro “Forza Pielle alè, è la mia città e la difenderò”. E infine il coreografico lancio di carta igienica verso il campo per creare strisce bianche volteggianti in aria.

Lo spettacolo è servito. Spettacolo che continua minuto per minuto per tutti i 40 di cronometro e per oltre due ore di permanenza al Modigliani Forum. Corde vocali infiammate, megafoni, mani spellate, cuore in gola e tanta passione.

Durante il match appaiono gli striscioni da botta e risposta: “Nessuno vi copia, nessuno vi invidia, ma chi vi c…” si legge in curva Libertas. Non tarda ad arrivare la risposta piellina: “Voi non siete un c…”. E poi gli sfottò “Sei un tacchino e te ne vanti” cantano in festa gli Sbandati e anche “Non si sente non si sente niente” quando, a fine gara, la curva Sud è ammutolita per l’esito finale del match. Episodio di dubbio gusto e alquanto pericoloso: scoppia un petardo in zona Curva Sud durante il match. In un impianto al chiuso poteva creare più di un problema. Per fortuna tutto è andato liscio. Alla fine è invasione amaranto. Qualcuno della Pielle scende per “metterci la faccia”. Il cordone di sicurezza impedisce che le due tifoserie vengano a contatto. Gli animi si surriscaldano, c’è un piccolo parapiglia in mezzo al campo tra piellini e uomini della sicurezza. Per fortuna dura poco. Il resto è gioia amaranto e amaro in bocca per i biancoblu. Primo round andato. Appuntamento al derby di ritorno del 28 aprile.

