Derby, sale la “febbre”. È già record di spettatori

Nelle due foto le tifoserie di Libertas e Pielle

Sono già stati venduti poco più di 4000 tagliandi. Una cifra monstre se si pensa che si sta trattando di una partita del campionato di Serie B. Senza considerare gli accrediti e gli abbonati che portano automaticamente la cifra di chi sarà presente sugli spalti sopra le 4500 presenze

di Giacomo Niccolini

Una febbre da cavallo, o meglio, da pallacanestro come solo Livorno sa offrire. Ma per dirla ancora meglio, straordinariamente, come Livorno non aveva mai saputo offrire nonostante gli anni d’oro di Basket City dove Pielle e Libertas riempivano il catino del PalaMacchia in serie A. Oggi, a distanza di 30 anni, lo scenario sarà differente, quello del Modigliani Forum, ma il casino e la passione forse sarà ancora di più. Come quei grandi amori che ritornano più forti di prima. Un gran ritorno di fiamma per il derby più atteso dell’anno tra Unicusano Pielle e Marelli Group Libertas quello che andrà in scena giovedì 8 dicembre alle 18 nell’impianto di Porta a Terra. E già dal mattino di mercoledì 7 dicembre possiamo gridare al record. Sarà infatti record per presenze sugli spalti per un derby stracittadino labronico. Sono già stati infatti venduti poco più di 4000 tagliandi. Una cifra monstre se si pensa che si sta trattando di una partita del campionato di Serie B. Senza considerare gli accrediti e gli abbonati che portano automaticamente la cifra di chi sarà presente sugli spalti sopra le 4500 presenze che significa, già da oggi, record.

Sarà festa sugli spalti e vittoria sicuramente per la città di Livorno che torna a vivere di basket. Ma in palio ci sarà anche la vetta (da capire se in condominio con Vigevano che gioca il turno infrasettimanale stasera, 7 dicembre alle 21 contro Borgomanero oppure in solitaria se dovesse sopraggiungere una sconfitta dei diretti concorrenti per la testa della classifica).

Chi vincerà tra le due sicuramente sarà lassù a quota 20. Come detto unica incognita al momento capire se sarà da sola o in compagnia dei lomellini. Ma poco importa. Ci sono tutti gli ingredienti per far vivere una super giornata di sport a Livorno e ai tantissimi suoi tifosi che, siamo sicuri, saranno ancora di più degli attuali 4500.

Le biglietterie infatti sono ancora aperte: oggi (7 dicembre) dalle 15,30 alle 19,30 al botteghino del PalaMacchia, domani (8 dicembre) dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 in poi, direttamente al botteghino del Modigliani Forum.

