Diana promuove il mercato: “Fantoni lascia un vuoto importante, ma mantenuto lo zoccolo duro”

Il coach amaranto analizza il mercato: confermato il nucleo della scorsa stagione, arrivano Vildera e Cournooh. Ora la priorità è un americano atletico e pericoloso al tiro da tre, mentre la società guarda anche ai giovani del territorio. Confermata la fiducia anche a Tozzi

La Libertas Livorno 1947 prosegue la costruzione della squadra in vista della prossima stagione e coach Andrea Diana traccia un primo bilancio delle operazioni di mercato, sottolineando la volontà della società di dare continuità al progetto tecnico.

“Abbiamo centrato l’obiettivo di mantenere lo zoccolo duro del gruppo che tanto bene ha fatto l’anno scorso, a cominciare dalla conferma di Tiby“, spiega l’allenatore amaranto. Le partenze e l’arrivo di Vildera – Non mancheranno però alcuni cambiamenti. “Ci sarà qualche novità: Tommaso Fantoni smetterà, mentre abbiamo salutato Ariel Filloy e Avery Woodson, due giocatori perfettamente inseriti nel gruppo e che hanno lavorato molto bene”. Per rinforzare il reparto lunghi la scelta è ricaduta su Giovanni Vildera, uno dei giocatori più affidabili della categoria. “Vildera è un lungo molto importante per la Serie A2 e andrà a occupare il posto lasciato vacante da Fantoni. Insieme a Possamai formerà un ottimo pacchetto di lunghi, perché i due si completano e tra loro ci sarà una sana competizione”.

Cournooh esperienza e qualità- Diana ha poi fatto il punto sugli altri ruoli del roster. “Nello spot di 4 abbiamo Tiby e Tozzi, in quello di 3 Filoni e Piccoli. Cournooh è un ottimo acquisto. Negli ultimi anni ha giocato in Serie A ad altissimo livello e, come esterno italiano d’esperienza, prenderà il posto di Filloy. Nel ruolo di play, con Fabio Valentini e Lorenzo Penna, siamo a posto”.

La ricerca dell’americano – La campagna acquisti non è però ancora conclusa. La priorità del club resta l’ingaggio di un giocatore straniero in grado di alzare ulteriormente il livello tecnico e atletico della squadra. “Adesso cerchiamo un americano di alto livello che abbia grande atletismo e che ci garantisca pericolosità nel tiro da tre punti”.

Occhio ai giovani – Parallelamente, la società sta lavorando anche sul fronte dei giovani talenti. “Negli ultimi giorni, nella palestra di Via Pera, abbiamo visionato 22 giovani, molti dei quali provenienti dal Don Bosco – perché è fondamentale conoscere le risorse del territorio – e altri arrivati da tutta Italia”. L’obiettivo è chiaro: “L’idea è quella di inserire nel roster due under di qualità, pronti a dare una mano in caso di necessità durante le partite di campionato, oltre che negli allenamenti”. Con il gruppo portante confermato, gli innesti già ufficializzati e la ricerca dell’ultimo tassello straniero, la Libertas continua dunque a costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A2 con ambizioni importanti.

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