“Dillo a Boncio” riparte: nuova stagione per il podcast cestistico livornese

di Alessio Ramagli

Da un’idea nata quasi per caso, come un gioco tra amici, agli oltre duemila follower su Instagram e poco meno su YouTube – la piattaforma che da più di un anno ospita i loro contenuti – i ragazzi di “Dillo a Boncio” non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Al fianco di Alberto Bonciani, voce e volto del progetto, è stato confermato anche quest’anno Cosimo Rubini, grande amico e compagno di avventura.

“Io e Cosimo ci siamo conosciuti sul parquet, ai tempi dell’Acli Stagno, e da allora non ci siamo più lasciati – racconta Bonciani – Abbiamo condiviso tante esperienze dentro e fuori dal campo: oggi lo considero a tutti gli effetti un fratello”.

Dopo il successo della prima stagione, Bonciani ha deciso di rilanciare il podcast per il secondo anno consecutivo, con nuovi ospiti in arrivo da Livorno e da altre città. L’obiettivo resta lo stesso: raccontare il basket a 360 gradi con leggerezza, ironia e quel pizzico di livornesità che contraddistingue ogni episodio.

Allenatori, dirigenti, giocatori e figure storiche della palla a spicchi saranno protagonisti dei nuovi appuntamenti, condividendo aneddoti e punti di vista sul mondo del basket.

Il crescente seguito del podcast ha spinto il team ad ampliare la squadra, introducendo alcune novità dietro le quinte. Tra queste, la collaborazione con Edoardo D’Attilio e la sua Edographics, che curerà la parte grafica e visiva del format, portando un tocco di freschezza e modernità.

La voglia di ricominciare è palpabile. “Siamo carichi e felici di ripartire – spiega Bonciani –. Questa stagione porterà con sé molte novità: rubriche inedite, ospiti speciali e un’attenzione ancora maggiore all’attualità cestistica”.

Uno sguardo anche al passato: “Nella prima stagione ho apprezzato il fatto che diversi ospiti, dopo essere venuti da noi, siano stati rivalutati dal pubblico, che magari li conosceva solo come avversari sul campo. Il nostro obiettivo resta, tra una risata e l’altra, condividere esperienze e conoscere le storie di chi vive la pallacanestro come noi”.

Gli episodi della seconda stagione di “Dillo a Boncio” sono disponibili ogni settimana sul canale YouTube ufficiale (clicca qui consultare il canale). La prima puntata ha visto protagonista Ennio Leonzio, leader della Verodol Pielle Livorno.

Per gli amanti della palla a spicchi, un appuntamento imperdibile per rivivere, ancora una volta, tutto il calore del basket livornese.

