Disco dance, Elisa è campionessa italiana

Un titolo che vale alla giovanissima atletica labronica la convocazione in nazionale. Il babbo Gian Luca: "Elisa raggiunge risultati facendo ciò che più ama fare, ballare, questo ci rende felici"

di Giulia Bellaveglia

Il titolo di campionessa d’Italia 2023, nella categoria 13-14 classe open, e la convocazione in nazionale. Tutti successi che Elisa Porri, livornese e giovanissima promessa della disco dance, vanta all’età di soli 14 anni e che è riuscita ad ottenere nell’ambito del Contest & Concorso d’Italia 2023 organizzato dalla Federazione italiana danza sportiva (Fids) e andato in scena a Riccione il 15 febbraio scorso. “Elisa – racconta il babbo Gian Luca – ha fatto sempre e solo questo. Fin da piccolissima non ha mai voluto provare altri sport, ha sempre e solo voluto ballare”. Un evento noto, fa da trampolino di lancio per la sportiva labronica. “Nel 2019 ha partecipato a Ballando on the road, la trasmissione condotta da Milly Carlucci in onda su Rai 1 e, da lì in poi, ci sono stati soltanto successi per lei”.

Parte del merito è sicuramente dell’insegnante Dania Salvini di Spazio Danza, che allena la giovane atleta per conto della Poker Ballet Academy di Firenze, e anche di un’ispirazione familiare. “La sua passione parte probabilmente dalla sorella maggiore, che ha sempre fatto la stessa identica disciplina e continua tutt’oggi a praticarla nonostante viva in Norvegia per motivi di studio. La piccola, di recente, sta invece affiancando alla disco dance anche qualche lezione di latino americano con la grandissima Sara Di Vaira. A questo aggiunge qualche prova per sperimentare i balli di coppia che sarà probabilmente chiamata a fare anche nell’ambito della nazionale”.

Per i genitori insomma una bella soddisfazione. “I titoli ci fanno piacere, ma non sono la cosa principale. La nostra bambina si diverte, e raggiunge dei risultati, facendo ciò che più ama fare, ballare”. Come tutte le ragazze della sua età, Elisa è, ovviamente, anche una studentessa e frequenta il Liceo Cecioni indirizzo scienze umane. Si allena almeno quattro volte a settimana e se le sfide lo richiedono, anche di più, cercando di conciliare, sempre nel migliore dei modi, studio e sport. E allora ad Elisa, i migliori auguri per tutte le sue belle esperienze!

