Dna Biancazzurro, il 9 settembre la prima serata ufficiale alla Rotonda
Martedì 9 settembre, alle 18, allo Chalet della Rotonda si terrà la prima serata ufficiale dell’Associazione Dna Biancazzurro.
L’evento si aprirà con l’avvio ufficiale del tesseramento: saranno consegnate le tessere e un gadget personalizzato a chi si è già iscritto e a chi vorrà farlo in questa occasione.
Alle 19 spazio al racconto di Letterio Visigalli, ex giocatore livornese e “Piellino DOC”, che condividerà non solo i ricordi della sua esperienza in maglia biancazzurra, ma anche la testimonianza della partita più importante della sua vita: quella vinta fuori dal parquet.
A seguire, buffet offerto dall’Associazione. La serata sarà moderata da Alessandro Guerrieri.
L’appuntamento si terrà comunque con qualsiasi condizione meteo, grazie alla disponibilità della saletta interna dello Chalet. L’invito è aperto a tutti: non è richiesto alcun obbligo di tesseramento, ma solo la voglia di conoscere da vicino l’Associazione e i suoi obiettivi.
Perché, come sottolineano da Dna Biancazzurro, “noi andiamo oltre il parquet, sempre”.
