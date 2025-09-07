Dna Biancazzurro, il 9 settembre la prima serata ufficiale alla Rotonda

Martedì 9 settembre, alle 18, allo Chalet della Rotonda si terrà la prima serata ufficiale dell’Associazione Dna Biancazzurro.

L’evento si aprirà con l’avvio ufficiale del tesseramento: saranno consegnate le tessere e un gadget personalizzato a chi si è già iscritto e a chi vorrà farlo in questa occasione.

Alle 19 spazio al racconto di Letterio Visigalli, ex giocatore livornese e “Piellino DOC”, che condividerà non solo i ricordi della sua esperienza in maglia biancazzurra, ma anche la testimonianza della partita più importante della sua vita: quella vinta fuori dal parquet.

A seguire, buffet offerto dall’Associazione. La serata sarà moderata da Alessandro Guerrieri.

L’appuntamento si terrà comunque con qualsiasi condizione meteo, grazie alla disponibilità della saletta interna dello Chalet. L’invito è aperto a tutti: non è richiesto alcun obbligo di tesseramento, ma solo la voglia di conoscere da vicino l’Associazione e i suoi obiettivi.

Perché, come sottolineano da Dna Biancazzurro, “noi andiamo oltre il parquet, sempre”.

