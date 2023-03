Domani 50 atleti in acqua per la gara di surf e bodyboard targata Radical Factory

Al via la competizione che porterà a Castiglioncello i migliori surfer e bodyboarder italiani. Partenza presto al mattino per le 7 e chiusura della manifestazione prevista per le 17

Mancano ormai poche ore. Tutto è pronto per il grande evento di surf e bodyboard “Off The Dock” organizzato da Radical Factory. La gara è stata chiamata il primo giorno utile del waiting periodo grazie alle prime condizioni meteo favorevoli. Quindi tutti in tavola dalle 7 del mattino del 15 marzo fino alle 17 . Saranno in tutto circa 50 gli atleti che si tufferanno per domare le onde del Garagolo (Caletta di Castiglioncello).

Spot con una destra potente con take off (partenza) difficile e tubo. A seconda della direzione e della misura, la seconda sezione può tubare di nuovo oppure offrire una bella parete manovrabile.

Proprio per questa sua versatilità, l’onda è perfetta sia per la pratica del bodyboard che del surf. Da sempre sul picco del Garagolo, bodyboarders e surfisti condividono le session e da diversi anni ormai il sogno dei ragazzi di Radical Factory era di organizzare una gara dove entrambe le categorie potessero esprimersi al massimo su un’onda che lo permettesse.

La gara si svolgerà nell’arco di una giornata, più precisamente nell’arco di 9 ore circa. Ritrovo al campo gara previsto per le 6 del mattino.

Il giorno della gara sarà necessario portare un documento d’identità valido per effettuare il check-in.

“Abbiamo deciso di chiamare la gara lunedì 13 marzo come da regolamento 48 ore prima dell’inizio perché abbiamo scelto di non perderci queste condizioni meteo-marine che dovrebbero essere ottimali ai fini della gara – spiegano gli organizzatori – Dopo questi giorni è previsto un lungo periodo di alta pressione e non potevamo rischiare. Così nel primo giorno utile del waiting period eccoci qua. Al Garagolo si presenteranno i migliori atleti italiani di queste due discipline: surf e bodyboard. Le onde saranno belle anche se non enormi come ci sarebbe piaciuto. Ma le previsioni parlano di un paio di metri d’onda che consentiranno dunque un ottimo svolgimento della gara”.

