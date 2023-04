(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DEI FARNETI GAMES 2023

Domenica 30 aprile Farneti Games tra sport, salute e famiglia

Appuntamento domenica 30 aprile dalle 9,30 a Villa Chayes (ingresso via Lepanto, 10). Ottava edizione. L’iniziativa ha come riferimento tre universi: la famiglia, la salute e lo sport. Sarà una piccola olimpiade dove i bambini e le proprie famiglie si riuniscono e giocano piuttosto che competere, trascorrendo una giornata all'insegna del divertimento, dello stare insieme e della salute

Domenica 30 aprile a partire dalle 9:30 all’interno delle strutture sportive di Villa Chayes (con ingresso da via Lepanto, 10) dell’Accademia Navale della Marina Militare, si svolgeranno i “Farneti Games” (giunti all’ottava edizione), una manifestazione che nasce dalla volontà di promuovere una giornata di sport dedicata ai bambini, alle famiglie e allo stare insieme in un contesto di spensieratezza e divertimento nel quale divulgare i principi di sani stili di vita e di prevenzione per poter migliorare il proprio stato di salute e di benessere in generale (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo della manifestazione). Il centro sportivo dell Accademia sarà aperto, nella mattina, a chi avesse voglia di fare una visita alla manifestazione.

L’iniziativa ha come riferimento tre universi: la famiglia, la salute e lo sport, sono quindi una piccola olimpiade dove i bambini e le proprie famiglie si riuniscono e giocano piuttosto che competere, trascorrendo una giornata all’insegna del divertimento, dello stare insieme e della salute. Tutto questo in un contesto nel quale, grazie all’assistenza di personale preparato e specializzato, si vuole promuovere e divulgare valori importanti quali l’amicizia, la prevenzione sanitaria la consapevolezza di se stessi e soprattutto l’educazione e il rispetto del prossimo. Fare questo evento all’interno dell’Accademia Navale di Livorno rafforza il concetto dello sport per tutti come garante di Civiltà e di Comunità. Per quanto riguarda l’area sportiva, oltre alle attività di atletica leggera, organizzate dallo storico partner Atletica Livorno, ci saranno quelle inerenti il basket, il calcio e altre specifiche per i bambini più piccoli. Ma in questa edizione ci sarà molto di più proprio grazie alle istituzioni che hanno dato un volto nuovo ai Farneti Games. Presenzierà ed aprirà l’evento il contrammiraglio Lorenzano Di Renzo in rappresentanza dell’Accademia Navale e della Marina Militare, che da sempre considerano lo sport e la profilassi sanitaria due capisaldi del processo di formazione degli allievi, nonché elementi imprescindibili del comportamento e dello stile di vita di ogni cittadino responsabile. Ci sarà Salvatore Sanzo, campione olimpico di scherma e attualmente responsabile Area Sport nei Territori di Sport e Salute che da sempre sostiene: “Lo sport è salute oltre ad essere il più grande social network del mondo”. Ci sarà inoltre Bernard Dika portavoce del presidente della Regione Toscana e delegato alle politiche giovani/innovazione che da sempre sostiene che i giovani devono credere e fare il futuro con educazione e preparazione tutti concetti alla base delle attività sportive. Ci saranno a promuovere i corretti stili di vita, sottolineando l’importanza che lo sport ha su di essi anche in un’ottica di prevenzione, illustri professionisti, direttori Sanitari che operano nell’Azienda Toscana Nord Ovest ed in particolare nel presidio ospedaliero di Livorno.

I medici assieme a Sanzo e Dika moderati dal dottor Bottone, pediatra di grande esperienza che per molti anni ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento materno infantile dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, con il contributo di Federico De Maria, giovane laureato in scienze motorie, daranno vita ad un momento di incontro con i ragazzi e le loro famiglie per sottolineare il contributo dello sport “fatto bene” per crescere “sani e sereni”.

