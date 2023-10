Domenica a Stagno la tappa del Cardio Breast Dragon Boat Festival

Domenica 8 ottobre davanti alla Chiesa di San Leonardo a Stagno appuntamento imperdibile per la tappa regionale del “Cardio Breast Dragon Boat Festival”. Durante tutto la manifestazione saranno offerti check up gratuiti nel camper dell’INRC (Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari). Approfittatene per un check-up gratuito e per conoscere il divertente mondo dei Dragon Boat e delle “Bimbe in Rosa” del Canoa Club Livorno; perché lo Sport è la migliore prevenzione che si possa fare.

