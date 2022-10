Domenica il Roller Day alla Terrazza Mascagni

Sta per partire il Roller Day, la giornata promozionale dedicata agli sport rotellistici, una grandiosa festa che si terrà contemporaneamente in 120 città d’Italia

Quale miglior testimonial poter immaginare per domenica 2 ottobre se non Francesca Lollobrigida a livello internazionale, noi a Livorno abbiamo Agnese Mori che disputerà la Coppa Europa tra pochi giorni. E’ ormai arrivato il grande giorno in cui la Fisr festeggerà il suo 100 compleanno, tra la gente, nelle piazze di tutta Italia.

Il Roller Day sarà un’occasione per comunicare e diffondere a migliaia di persone le nostre magnifiche discipline, creando relazioni con le comunità territoriali coinvolte, in spazi aperti, all’interno del cuore pulsante delle città: il modo migliore per far conoscere la Fisr, le rotelle e la possibilità di muoversi in maniera sostenibile. Domenica 2 ottobre alla Terrazza Mascagni dalle ore 15 alle ore 18.

