Domenica la Cronoscalata del Castellaccio

La gara si disputa su 4,4 km disegnati con partenza da piazza delle Carrozze per raggiungere la vetta del Castellaccio, un percorso breve ma impegnativo, dove sarà importante saper gestire le proprie forze. Lo scorso anno, su un percorso più lungo, la vittoria andò a Domenico Passuello in 17’57” e a Ilaria Bianchi in 22’36”

Chiuderanno giovedì alle 24:00 le iscrizioni all’edizione 2024 della Cronoscalata del Castellaccio, Trofeo Luciano Martelli che come da tradizione apre la stagione organizzativa dell’Asd Livornomarathon, la società che in autunno allestisce il grande appuntamento con la mezza maratona labronica. La gara a cronometro, una delle poche dell’intero calendario podistico italiano, prevede una folta partecipazione per affrontare il suo caratteristico percorso. Per partecipare il costo è di 10 euro, si potrà provvedere in alternativa anche la domenica stessa della gara, entro le ore 8:30.

La gara si disputa su 4,4 km disegnati con partenza da piazza delle Carrozze per raggiungere la vetta del Castellaccio, un percorso breve ma impegnativo, dove sarà importante saper gestire le proprie forze. Lo scorso anno, su un percorso più lungo, la vittoria andò a Domenico Passuello in 17’57” e a Ilaria Bianchi in 22’36”. Oltre alla prova agonistica è prevista anche la non competitiva, aperta a tutti i camminatori e agli specialisti del nordic walking, a un costo di 5 euro con partenza unica alle ore 8:30.

Per i competitivi il prezzo d’iscrizione è di 10 euro. Le partenze inizieranno alle 9 partendo dal corridore più anziano fino al più giovane, con intervalli di 20 secondi l’uno dall’altro. A fine arrivi premiazioni per i primi 3 uomini e donne assoluti, ma sono previsti anche 100 riconoscimenti di categoria. E magari per qualche partecipante quella di domenica sarà anche l’occasione per godersi nel dopo gara il primo bagno in mare della stagione…

Per informazioni: Asd Livornomarathon, [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©