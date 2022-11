Domenica la quinta edizione della Livorno Half Marathon

Per la Half Marathon, con partenza alle 9 da via dei Pensieri, è stato scelto un nuovo e, come sempre, suggestivo percorso cittadino di 21,097 km che attraverserà il centro storico e i viali a mare, e che anche quest’anno prevede l’emozionante attraversamento dell’Accademia Navale e dei Cantieri Benetti

Conto alla rovescia per la competizione più attesa della stagione podistica livornese: domenica prossima, 13 novembre, si correrà la 5a edizione della “Benetti Livorno Half Marathon”, classico appuntamento (erede della gloriosa Maratona Città di Livorno) organizzato dall’Asd Livorno Marathon con Comune di Livorno e Uisp, il patrocinio del Coni e la sponsorizzazione principale dei Cantieri Benetti.

Altra importante sponsorizzazione quella di Tecnocasa. Fondamentale la collaborazione, il supporto e la presenza della Polizia Municipale, della Brigata Folgore e dell’Accademia Navale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, della Questura, del Radio Club Fides, dell’Avis comunale, di Telethon, di Avofasam, dell’associazione Il Mondo dei Fari, dei ragazzi del Liceo Enriques.

Nella stessa mattinata di domenica 13 novembre sono in programma la Corrilivorno (Livorno Run), gara competitiva con percorso di 10 km, e la Stralivorno, manifestazione non competitiva pensata per i non agonisti, sempre lungo un percorso di 10 km. Per queste due gare la partenza è prevista alle ore 10.

Sia Half Marathon sia Corrilivorno e Stralivorno si svolgeranno su percorsi completamente pianeggianti, per favorire la partecipazione dei portatori di disabilità. Il programma della “Benetti Half Marathon” è stato presentato martedì 8 novembre nella Sala Cerimonie del Palazzo Comunale.

Insieme agli organizzatori erano presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Salvetti, Gianni Giannone delegato provinciale Coni, il Capitano di Fregata Alessandro Bausone in rappresentanza dell’Ammiraglio Flavio Biaggi Comandante dell’Accademia Navale, Paolo Falleni delegato provinciale di Livorno Uisp in rappresentanza del presidente Daniele Bartolozzi, Dario Schiavo in rappresentanza dei Cantieri Benetti, Manlio Germano responsabile provinciale Telethon, il presidente dell’Associazione Mondo dei Fari Stefano Gilli.

“La Benetti Half Marathon – ha detto il sindaco Salvetti – è una gara importante per la città di Livorno, alla quale anche quest’anno parteciperanno moltissimi atleti e atlete provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, ed anche un nutrito gruppo di appartenenti alle forze armate e alle forze dell’ordine, questo a conferma dello spirito sportivo che caratterizza complessivamente la nostra città. A dimostrazione del fatto che anche le realtà economiche e imprenditoriali hanno voglia di tornare ad impegnarsi sul fronte dello sport, il feeling con la realtà del Cantiere Benetti è sempre più forte, e così con tutti gli altri sponsor. È motivo di soddisfazione l’affiancamento dell’Amministrazione comunale al Comitato organizzatore che crea e porta avanti questa bella manifestazione, per la quale mi attendo numeri importanti. Chiedo scusa in anticipo ai cittadini livornesi che nella mattinata di domenica potranno andare incontro a qualche piccolo contrattempo”.

La partecipazione alla Half Marathon ha un costo di 30 euro, per la Corrilivorno di 15 euro, con iscrizioni entro giovedì 10 novembre tramite il sito www.maratonadilivorno.it (dove è indicato il codice iban su cui effettuare il versamento).

In via del tutto eccezionale l’organizzazione accetterà iscrizioni anche sabato 12 e domenica 13 novembre entro le ore 8.30 presso l’Expo allestito presso il PalaCosmelli di via Allende, ad un costo maggiorato.

Per la Stralivorno km. 10 non competitiva il costo è di 10 euro, con iscrizioni aperte fino a 15 minuti prima della partenza.

Per informazioni dettagliate www.maratonadilivorno.it oppure telefonare a Franco Meini cell. 338-956.3043.

Tra le iniziative collaterali, la visita al Faro di Livorno, della durata di 60 minuti, sabato 12 novembre dalle ore 10 alle ore 17 e domenica 13 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Prenotazioni solo su eventbrite.it cercando “faro”. La visita è gratuita ed è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Cantieri Benetti e Associazione Il Mondo dei Fari

