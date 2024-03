Dominio del Gruppo Lottatori Livornesi ai Campionati Italiani Under 15

Dominio assoluto per il Gruppo Lottatori Livornesi ai Campionati Italiani Under 15 che si sono tenuti al Lido di Ostia. Dopo il titolo a squadre di 3 settimane fa nell’Under 17, il team di Igor Nencioni si conferma come la miglior squadra Italiana anche nell’Under 15. Vince il titolo con 55 punti seguita da Foggia 50 e dalla J&D Nike con 35.

Il campionato inizia con le gare femminili dove il Gruppo Lottatori Livornesi si presenta con quattro atlete. Sara Larocca kg. 46 terza classificata, si conferma tra le migliori speranze a livello nazionale. Clarissa Balestri 46 kg. esce ai quarti lasciando il torneo con un ottima prova. Matilde D’Addario kg. 58 alla sua prima gara esce ai quarti in modo onorevole. Anna Bernardini kg. 62 perde alle qualificazioni.

Nella maschile i Lottatori Livornesi conquistano due primi posti con Michael Baggiani nella 62 kg. che dimostra di essere un lottatore di qualità e di grandi prospettive future. Il secondo oro arriva con Gioele Chiavacci nei 68 kg. un’altra stella del team di via Lulli che brilla e fa ben sperare per gli anni a venire.

I due Campioni Italiani resteranno a Roma per il ritiro della nazionale italiana Under 15 sotto l’occhio attento del coach lgor Nencioni.

10 atleti del Gruppo Lottatori Livornesi hanno contribuito a far vincere l’oro a squadre con medaglie e piazzamenti. Nella 38 kg bronzo per Niccolò Cosci, 5º posto per Marley Ciucci ancora dodicenne, 2 talenti naturali, 2 atleti estrosi, Niccolò deve ancora convincersi dei suoi mezzi mentre Marley ha dimostrato nonostante la sua giovane età un carattere da combattente ed enormi capacità tecniche.

Nei 41 kg bronzo pesante e meritato per un guerriero di razza, Christian Bianchi, 11 anni ma con un coraggio da vendere.

Nella 48 kg bronzo per Elio Meloni che non riesce a bissare l’oro conquistato nell’ Under 17 trovandosi a combattere in semifinale con un Italo/Americano che vive e si allena negli USA.

Fino alle semifinali aveva dominato tutti gli incontri.

Bronzo per Edoardo Cosci 52 kg gara che lascia ben sperare per il futuro.

Sempre a 52 kg Mitia Grieco esce agli ottavi, ragazzo alle prime esperienze in una gara nazionale, ne riparleremo tra un anno quando avrà più esperienza da buttare sul tappeto.

Nella 75 kg 5º posto per Swan Piroli, era tra i favoriti della categoria, non è riuscito ad esprimersi ai massimi livelli a causa di un infortunio che lo assilla da tempo che non gli ha permesso di allenarsi nel modo migliore per un impegno importante com’è un campionato italiano.

Sempre nella 75 kg esordio per Mario Versati che esce alle qualifiche, un primo passo importante.

Gli atleti del Gruppo Lottatori Livornesi sono stati seguiti da 4 coach: Igor Nencioni, Daniele Niccolini, Massimiliano Braschi, Emiliano Cicconofri. Prossimo appuntamento per il Lottatori Livornesi sabato 23 marzo sempre al Lido di Ostia per i campionati Italiani Under 20 dove il great team di Livorno ne farà vedere delle belle.

Il ringraziamento agli sponsor Marinari Infissi, Officina Fuori Giri, Sardi Service, Carrozzeria Franchi, Massi Speedy Pizza, Venere Trasporti. E all’osteopata del Gruppo, Francisco Vanzi Consiglieri.

