Dragon Boat, ancora successi per le "Bimbe in Rosa"

Ancora successo per le atlete "in rosa" al campionato italiano di Dragon Boat di velocità che è andato in scena a Sabaudia, al lago di Paola, il 15 e 16 di giugno scorso

Ancora successo per le atlete “in rosa” al campionato italiano di Dragon Boat di velocità che è andato in scena a Sabaudia, al lago di Paola, il 15 e 16 di giugno scorso. Le 2 atlete BCS (Breast cancer survivorship) Simona Sottili e Rita Soldaini, affiliate all’abbraccio rosa di Roma si conquistano una medaglia d’oro sulla distanza dei 200 metri (imbarcazione con 20 donne), una medaglia d’oro (imbarcazione con 10 donne) sulla distanza dei 500 metri e una medaglia d’oro (a 20 donne) e un oro con 10 donne combattenti.

E per finire le nostre donne in rosa di Livorno portano a casa altre 2 medaglie di bronzo sulla distanza dei 200 e 500 mt femminile gareggiando con le sue compagne tutte insieme sulla stessa barca affiatate, combattenti, e soddisfatte dei risultati finali.

