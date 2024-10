Dragon boat, le Bimbe in Rosa a Cagliari contro il tumore al seno

Tre giorni per festeggiare i 10 anni del Karalis Pink Team. In questa tre giorni ci saranno anche le nostre Bimbe in Rosa, le livornesi Simona Sottili, Rita Soldaini, Daniela Soldaini, Michela Sgarallino e Loretta Draghetti. Saranno loro a rappresentare la nostra città in questo weekend cagliaritano

Guidate dalla presidente Diana Sechi, le componenti della squadra di Dragon Boat hanno presentato gli appuntamenti nel fine settimana che va dal 4 al 6 ottobre a Cagliari. Ospiti dello stabilimento balneare dell’Esercito Italiano al Poetto, le componenti del Karalis Pink Team saranno impegnate in un ricco programma di sensibilizzazione e prevenzione sul tema del tumore al seno. In questa tre giorni ci saranno anche le nostre Bimbe in Rosa, le livornesi Simona Sottili, Rita Soldaini, Daniela Soldaini, Michela Sgarallino e Loretta Draghetti. Saranno loro a rappresentare la nostra città in questo weekend cagliaritano.

Il momento clou della manifestazione saranno le gare di Dragon Boat che coinvolgeranno oltre 200 atlete in arrivo da tutta Italia e tra queste anche le labroniche appena citate. Ma l’aspetto competitivo, pur importante, passerà in secondo piano rispetto alla voglia di socializzare soprattutto di lanciare un messaggio positivo sulla possibilità, anche grazie all’attività sportiva, di sconfiggere un male tremendo.

“Questa – ha aggiunto l’assessore cagliaritano Macciotta – non è una ricorrenza qualunque perché la vostra attività, il significato di quello che fate, e l’esperienza della quale siete portatrici, da un connotato umano sportivo e di solidarietà particolare a questa manifestazione. Siete l’esempio di come questa malattia tremenda che sta falcidiando le nostre vite e che sembra non avere mai fine, si possa vincere. La vita ha vinto e continuerà a vincere con il messaggio che voi portate avanti, rispetto al quale l’amministrazione vi è davvero vicina”.

