Dragon Boat. Le “Bimbe in Rosa” al ventennale delle Pink Butterfly

Lo scorso 14 ottobre al Centro Federale FICK a Castel Gandolfo si è svolto l’evento celebrativo dei 20 anni delle Pink Butterfly, prima squadra italiana di donne operate di tumore al seno impegnata nella disciplina sportiva del dragon boat come terapia riabilitativa. Un evento sportivo, sostenuto anche dal Governatorato di Hong Kong (HKETO), con un’importante connotazione sociale, per continuare a diffondere il messaggio che una “seconda vita ” è possibile anche dopo una diagnosi di cancro. II festival, che si è articolato in una giornata di gare di velocità in dragon boat, ha visto la partecipazione di 22 squadre, tra cui le nostre livornese “Bimbe in Rosa” provenienti dall’Europa e dall’Italia, per un totale di circa 500 atlete in rosa, nonché di personalità istituzionali del mondo sanitario e sportivo. La manifestazione si è aperta con la tradizionale danza del drago e si è conclusa con la cerimonia

dei fiori, un momento importante per ricordare tutte le donne che, purtroppo, non sono più tra noi. Contestualmente all’evento la Federazione Canoa e Kayak, ha ufficializzato l’assegnazione dei

vincitori del bando promosso insieme Sport e Salute con progetto “Paddle 4 A Women” dedicato all’avvio alla disciplina del dragon boat per le donne operate di tumore al seno.

