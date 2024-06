Dragon Boat, le Bimbe in Rosa protagoniste al VI Trofeo Lilt

Presenti e immancabili tre Bimbe in Rosa da Livorno: Simona Sottili e Rita Soldaini affiliate all'Abbraccio Rosa di Roma hanno gareggiato con donna Lilt latina e Abbraccio Rosa e Daniela Soldaini, sempre atleta delle Bimbe in Rosa, ha gareggiato con le Astro Lady

Una Palermo meravigliosa ha fatto da cornice agli stupendi giorni di gare per il VI al Trofeo Lilt di Dragon Boat. Le Pink Dragon Boat -Aquile Rosa LILT Palermo hanno accolto e ospitato le atlete di tutta Italia in un bellissimo clima di festa, gioia, risate, sorellanza e competizione. Sole, mare, vento e adrenalina hanno accompagnato le competizioni al mattino. Notti magiche, Palermo sotto le stelle, luci, cultura, cibo, tradizioni e tante risate in dolce compagnia hanno reso indimenticabili i momenti delle atlete in rosa in questa fantastica terra di Sicilia. Le straordinarie donne in rosa hanno gareggiato il 22 e il 23 giugno per questo trofeo. Al termine delle competizioni fiori per chi non c’è più. Presenti e immancabili tre Bimbe in Rosa da Livorno: Simona Sottili e Rita Soldaini affiliate all’Abbraccio Rosa di Roma hanno gareggiato con donna Lilt latina e Abbraccio Rosa e Daniela Soldaini, sempre atleta delle Bimbe in Rosa, ha gareggiato con le Astro Lady.

Condividi:

Riproduzione riservata ©