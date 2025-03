Due atleti del Senshi di Livorno ai campionati mondiali di “Lotta Kazaka”

Due atleti, Francesco Pio Aidone e Eugenio Sturniolo, sono stati convocati dalla squadra azzurra della Federazione Italiana Lotte Tradizionali per partecipare il 26 e il 27 febbraio a New Delhi (India) ai campionati mondiali di Qazaq Kuresi 2025

Due atleti, Francesco Pio Aidone e Eugenio Sturniolo, sono stati convocati dalla squadra azzurra della Federazione Italiana Lotte Tradizionali per partecipare il 26 e il 27 febbraio a New Delhi (India) ai campionati mondiali di Qazaq Kuresi 2025. Sotto l’egida del presidente, avvocato Vittorio Giorgi,e guidati dai Tecnici Mattia Galbiati (capo delegazione) e Chiara Meucci, i due atleti hanno partecipato a questa importante competizione organizzata dalla Qazaq Kuresi Association, dalla United World Wrestling (UWW) e dalla Federazione Qazaq Kuresi del Paese ospitante.

Il QAZAQ KURESI, detto anche “Lotta Kazaka”, è la lotta tradizionale e sport nazionale del Kazakhstan, il Paese più esteso dell’Asia centrale. Per le sue origini millenarie ed i suoi valori etici il QAZAQ KURESI nel 2016 è stato dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”. È stata una competizione di altissimo livello con numerosi partecipanti provenienti da quasi tutto il mondo e rappresentanti delle nazioni (centro Asia, Asia, Europa, America) dove la lotta è uno sport molto praticato e popolare. Aidone, nella categoria di gara 82 kg, ha aperto le danze disputando il primo incontro della 2° giornata contro un wresler di nazionalità Serba Miljan RAJIC, dove vince per dominanza nella lotta, punti e punteggio massimo allo scadere. Ai quarti di finale, nonostante una buona prestazione, cede però il passo al campione del mondo in carica, rappresentante del Kazakistan Yersin SEITKAZYNOV che arriva in finale e quindi lo ripesca per la finale 3/5 posto. Ed è in questo incontro che, nonostante le buone sensazioni iniziali e una buona impostazione, l’italiano perde per un errore tecnico contro l’atleta dell’Azerbaigian, Abdulla ABDULLAYEV. Eugenio Sturniolo, categoria 90 kg, nonostante un incontro portato in fondo con un’ ottima gestione tecnica, perde il passo del primo incontro contro l’atleta Moldavo, Sergiu OSLOBANU che poi non riesce a ripescarlo.

Gli atleti Francesco Pio Aidone e Eugenio Sturniolo sono fieri di aver rappresentato l’Italia in un evento di lotta così prestigioso. La loro partecipazione ai campionati mondiali di Qazaq Kuresi 2025 è perciò motivo di grande orgoglio per la Sezione gestita dal Tecnico e atleta Eugenio Sturniolo nella palestra in Via Grotte delle Fate dove il settore delle Lotte Tradizionali è in crescita come offerta di conoscenza di queste antiche discipline che, oltre ad essere sport, tramandano anche valori profondamente radicati nelle culture delle comunità che le pratica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©