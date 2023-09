Due “Bimbe in Rosa” ai campionati europei di Dragon Boat

Si tratta delle livornesi Simona Sottili e Rita Soldaini allenate dalla bravissima Ilenia Pellegrini. Le due atlete livornesi non saranno sole ma accompagnate dalle supporter Daniela Soldaini, Cristina Fiesole e Michela Sgarallino pronte a tifare per le loro amiche di barca

Dal 6 al 10 settembre, a Ravenna, si disputeranno i Campionati Europei di Dragon Boat. A portare in alto i colori della nostra Italia ci saranno due atlete del Canoa Club Livorno (le ormai famose Bimbe in Rosa).

Si tratta delle livornesi Simona Sottili e Rita Soldaini allenate dalla bravissima Ilenia Pellegrini. Le nostre atlete gareggeranno sulla distanza di 500 metri e 200 mt in imbarcazioni da 20 donne Bcs (breast-conserving surgery) dove si confronteranno con imbarcazioni straniere. La maggior parte degli equipaggi sarà composto da donne operate di tumore al seno. Le nostre Bimbe in Rosa Simona e Rita non saranno sole ma accompagnate dalle supporter Daniela Soldaini, Cristina Fiesole e Michela Sgarallino che tiferanno per le loro amiche di barca. Inoltre arriva anche un super in bocca a lupo da parte di tutto il Canoa Club Livorno Dragon Boat.

