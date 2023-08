Due giorni a pesca con il pluricampione del mondo Marco Volpi

In foto principale Marco Volpi. Nella successiva la locandina della due giorni di pesca organizzata dal pluricampione

di Giacomo Niccolini

Un’esperienza indimenticabile quelle che avranno la fortuna di fare novanta giovani pescatori di età compresa tra i 10 e i 21 anni che sabato 26 e domenica 27 agosto avranno la fortuna di unirsi a questa scuola di pesca in una due giorni organizzata dal pluricampione del mondo Marco Volpi.

Una due giorni, completamente gratuita, dove i giovanissimi avranno modo di approcciarsi prima con delle lezioni pratiche a terra dove impareranno i trucchi della costruzione delle lenze, la realizzazione dei nodi, la preparazione delle esche e la scelta delle attrezzature. In più vi saranno le uscite a turno in barca dove tutti avranno poi modo di mettere in pratica i consigli di Volpi. Chiuse ormai le iscrizioni si preannuncia un weekend tutto da vivere grazie anche alle condizioni meteo favorevoli che lasciano presagire delle buone uscite in barca. Previsto anche un rinfresco per i ragazzi e gli accompagnatori dei minori.

