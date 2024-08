Due livornesi a Praga ai campionati Europei giovanili di scacchi

Con la cerimonia di apertura scattano il 21 agosto i campionati europei giovanili di scacchi nella meravigliosa Praga con la partecipazione di migliaia di giocatori a partire dagli 8 anni provenienti da tutta Europa.

Ci saranno anche due livornesi a rappresentare l’Italia in questa difficilissima competizione: Edoardo Fulgentini nell’Open under 12 e Greta Viti nel femminile under 14.

Il faugliese, tesserato Livorno scacchi e cresciuto nella scuola di scacchi Carlo Falciani, parte col numero 26 di tabellone su 115 partecipanti, in forza del fresco titolo di candidato maestro conquistato a Roma raggiungendo 2006 punti di merito.

Se la dovrà vedere col n.1 del torneo, l’olandese Noah Ritzerveld, che vanta 2293 punti e, fra i tanti, anche il connazionale Vincenti, che ha il numero 5 di tabellone e che i livornesi conoscono bene per aver partecipato all’Open internazionale “Città di Livorno” ottenendo un clamoroso quarto posto assoluto e l’amico Riccardo Frigerio, anch’esso fresco candidato maestro.

Per la due volte campionessa italiana under 12 e 14, livornese, anch’essa tesserata Livorno scacchi e cresciuta nella scuola di scacchi Carlo Falciani, ci sarà il numero 32 di tabellone su 110 partecipanti, in forza dei 1874 punti raggiunti negli ultimi tornei di preparazione.

Numero 1 è la serba Vera Vujovic. Si giocheranno 9 partite a tempo lento a partire dal 22 agosto con 1 turno di riposo. L’ultimo turno è previsto il 31 agosto e la cerimonia di chiusura il 1 settembre. Una grandissima soddisfazione per Livorno scacchi e per la scuola di scacchi “Carlo Falciani” che ripartirà a settembre dopo la pausa estiva. L’evento sarà seguito ogni giorno dalla società e ci auguriamo che coinvolga tutta la città che si sta sempre di più appassionando al “nobil giuoco”. Dal presidente Andrea Raiano un grande in bocca al lupo!

