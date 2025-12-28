Due ostacolisti di qualità in casa Atletica Libertas Unicusano: ecco Triolo e Simonini

Altri due arrivi in casa Atletica Libertas Unicusano Livorno. Ecco giungere a rinforzare il settore ostacoli in maniera decisa Tommaso Triolo e Anna Simonini.

Tommaso giunge dalle Fiamme Oro di Padova, sesto in Italia, ed è uno specialista nelle barriere alte dove vanta un personale di 14”27, azzurrino ai mondiali under 20 e varie medaglie ai tricolori. Vanta anche un ottimo 7”89 sui 60 ostacoli indoor allenato da Cusin.

Anna è una giovane classe 2008, proviene dalla Costa Etrusca, con un primato personale di 13”85 nei 100 ostacoli allieve mentre sui più alti detiene un ottimo 14”11. Quarta in Italia vanta anche un ottimo 64”02 sui 400 ostacoli e un ottimo 4.688 nell’ eptathlon allieve ai campionati Italiani. Detentrice del record italiano allieve sui 50 ostacoli con 7”29 ha centrato varie finali nazionali, allenata da Cialli, ed è un prospetto di sicuro interesse che andrà ad affiancare le compagne di squadra Elisa Fossatelli e Marta Giovannini e Sara Chiaratti dalle quali potrà acquisire la giusta esperienza.

