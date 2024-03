E al PalaMacchia spunta lo striscione-sberleffo della Curva Sud “Bentornati campioni”

"Bentornati Campioni", "Fanto...Ops" e "Andreazza per te niente coppa solo mortazza". Sono questi gli striscioni che sono apparsi al PalaMacchia di via Allende subito dopo il risultato della finale di Coppa Italia che ha visto sconfitta la Akern Libertas

Neanche il tempo di rendersi conto che la finale di Coppa Italia era sfumata che qualcuno, a oltre trecento chilometri di distanza, si preoccupava di preparare il bentornato ai cugini sconfitti. Quel qualcuno si firma “Curva Sud” ed è facilmente attribuibile dunque all’altra parte della tifoseria livornese di colore biancoblu che è rimasta fuori da questa Final Four.

Facilmente intuibile quindi la sghignazzata, lecita e nel gioco delle parti delle due tifoserie rivali, da parte di chi ha vinto la Supercoppa Italiana a settembre, trofeo proprio recentemente denigrato dal capitano della Akern Libertas, Tommaso Fantoni, che in un’intervista a Quinto Quarto l’ha definita “poco più che torneino estivo”.

Fatta questa premessa ecco lo striscione di sberleffo che campeggia al PalaAllende: “Bentornati Campioni – Curva Sud” e l’altro con la scritta “Fanto…Ops”, richiamando dunque quell’intervista che è rimbalzata sui social con tanto di offese e sberleffi. Ed ecco anche la scritta “Andreazza per te niente coppa solo mortazza”. Torna la rivalità e lo sberleffo anni ’80 quello vero, quello fatto di scritte e striscioni che esce dai social ed è tangibile.

Se da una parte è bellissimo rivedere lo sfottò forte e chiaro che fa bene, ci piace e ci fa sorridere finché rimane “pulito”, una tirata d’orecchie per un altro striscione offensivo, di cui non vogliamo parlare qui, appeso sempre al PalaMacchia e riferito a Fantoni. Lo sfottò, a nostro avviso, deve rimanere sempre godibile senza travalicare nel campo dell’ingiuria.

Detto questo viva il basket e viva Basket City. Anche negli sfottò.

Condividi:

Riproduzione riservata ©