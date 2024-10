Elachem Vigevano-Libertas 0-0

La Libertas dovrà alzare le percentuali al tiro, difendere forte e soprattutto non concedersi pause come accaduto al debutto a Cento

C’è un incantesimo da spezzare: Vigevano. Negli ultimi anni la Libertas non ha mai vinto in casa della Elachem: una sconfitta nella stagione 2021/22, addirittura tre, nella primavera 2023 tra stagione regolare e playoff. Non solo. Gli Amaranto sono ancora fermi a zero punti in classifica e anche quello è un dato (scomodo) da cancellare. Per farlo servirà una prestazione solida, totalmente diversa da quella fornita nel turno infrasettimanale contro Torino anche perché Vigevano – cha ha mantenuto l’ossatura della squadra che l’anno scorso da matricola centro l’obiettivo dei playoff – è in fiducia. Mercoledì, infatti, Peroni e compagni sono andati a vincere sul campo della favorita Pesaro. I giallobù trovano i loro punti di forza nel playmaker Mach e nel 5 Oduro che si alternerà sotto canestro con Strautmanis, ormai una bandiera dei lomellini. Buono anche il pacchetto di italiani su cui spiccano Leardini e il capitano di lungo corso Filippo Rossi.

La Libertas dovrà alzare le percentuali al tiro, difendere forte e soprattutto non concedersi pause come accaduto al debutto a Cento.

La palla a due è fissata per le ore 18. Arbitri Caforio, Roiaz e Barbieri.

