Elachem Vigevano-Libertas 66-76. Arriva la prima vittoria in A2 degli amaranto

C’era un incantesimo da spezzare: Vigevano. Negli ultimi anni la Libertas non aveva mai vinto in casa della Elachem: una sconfitta nella stagione 2021/22, addirittura tre, nella primavera 2023 tra stagione regolare e playoff. Non solo. Gli Amaranto erano ancora fermi a zero punti in classifica e anche quello è un dato (scomodo) da cancellare. E questa domenica 6 ottobre gli amaranto rompono la maledizione e cancellano ogni fantasma vincendo un bellissimo match in trasferta per 66 a 76. Avanti nella prima parte del match Fantoni e compagni si fanno riprendere e superare fino al 48 a 38. Poi il break amaranto che riporta la situazione in parità. Da lì un punto a punto che la Libertas allunga nella parte finale accelerando nell’ultimo quarto e mettendo il solco che consente di guadagnarsi i primi due punti della stagione e della sere A2.

Banks top scorer per gli amaranto con 19 punti segnati, segue Italiano con 18. Molto bene anche l’apporto di Hooker.

