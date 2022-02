Eleonora Bologna nuovo delegato regionale FINP

Eleonora Bologna, tecnico federale FINP, allenatrice di nuoto della TDS-Toscana Disabili Sport di Livorno, è stata nominata delegato regionale della Toscana per la FINP-Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

Mediagallery

Eleonora Bologna, tecnico federale FINP, allenatrice di nuoto della TDS-Toscana Disabili Sport di Livorno, è stata nominata delegato regionale della Toscana per la FINP-Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Un giusto riconoscimento per il lavoro che Bologna svolge seriamente e con dedizione da anni nel settore e che ha portato, e continua a portare, tanti giovanissimi alla pratica sportiva agonistica con altissimi risultati a livello nazionale, senza trascurare l’attività ludico-motoria, propedeutica e benefica per tante persone con disabilità.

Ad Eleonora giungano le più vive felicitazioni e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la TDS e di tutto il mondo del nuoto paralimpico toscano.