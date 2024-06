Entra nel vivo il torneo “Amicidivalerio” con la sfilata degli 80 “gabbionisti”

Entra nel vivo con la sfilata degli altri 80 giovani ‘gabbionisti’ che hanno sfilato tra i Bagni Lido e i Bagni Onde del Tirreno (ex Peiani) per il secondo torneo di gabbione ‘Amicidivalerio’ organizzato da Dario Giacomelli, Alessio Lombardi, Gabriele Adamo, Marco Parri, Valerio Casella Fabio Termine, Gabriele Vettori, Manuela Magri e Giusy Lo Giudice. I ragazzi, classe 2013 e 2014, hanno già disputato sei partite nello scorso weekend e la finale del torneo è prevista per domenica 30 giugno alle ore 21:15 nel gabbione dell’Onde del Tirreno.

L’intero ricavato andrà devoluto all’associazione ‘amicodiValerio aps’ , fondata e presieduta da Ida Buonavoglia, per la ricerca e l’assistenza ai bambini con patologie oncologiche celebrali dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

“E’ bello pensare che i protagonisti di questo evento siano bambini proprio come lo sono i nostri intrepidi viaggiatori, i nostri piccoli eroi che ogni giorno lottano per la vita”, racconta Manuela Magri, la presidente dell’associazione ‘Amico di Valerio’ sezione di Livorno.

Amico di Valerio A.P.S., è un’associazione creata nel 2011 in memoria di Valerio Pisano, si prefigge di finanziare la ricerca scientifica contro i tumori cerebrali infantili attraverso la raccolta di fondi e donazioni. Donare alla ricerca è come donare la vita ma soprattutto fa bene al cuore il motto dell’associazione.

Essere “AmicodiValerio” vuol dire anche essere partecipe di un percorso insieme alle famiglie, aiutarli a trovare la strada più semplice di quella che si trovano a percorrere improvvisamente quando viene comunicata una diagnosi così difficile e a rischio di vita.

Un ringraziamento speciale agli stabilimenti balneari Onde del Tirreno e ai Bagni Lido, che ospitano il “torneo amicodivalerio”, e agli sponsor dello stesso: Biolabor, Medicina dello sport G.P. Ferretti, Tabaccheria Lombardi, Foto Novi, Bruver srl, Carrozzeria Vaccari, Livorno nonstop, Vittoria Assicurazioni, Coffee Square33, G/B Tattoo e Girotonic Livorno

