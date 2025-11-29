Erika Todisco (Atletica Amaranto) terza alla Fiat Torino City Marathon

Todisco ha firmato una prestazione di altissimo livello, chiudendo la maratona in 3h23’14”, tempo che rappresenta il suo nuovo primato personale. Un risultato che le è valso il terzo posto nella propria categoria, confermando la crescita costante dell’atleta

Oltre 4.000 atleti provenienti da tutta Europa hanno preso parte alla Fiat Torino City Marathon, disputata con temperature sotto lo zero. Tra i protagonisti della giornata anche Erika Todisco, portacolori dell’Atletica Amaranto, squadra livornese di cui il marito Paolo Falleni è presidente.

Todisco ha firmato una prestazione di altissimo livello, chiudendo la maratona in 3h23’14”, tempo che rappresenta il suo nuovo primato personale. Un risultato che le è valso il terzo posto nella propria categoria, confermando la crescita costante dell’atleta.

Grande la soddisfazione in casa Atletica Amaranto, così come del suo preparatore Alessandro Giaconi, che l’ha seguita nel percorso di avvicinamento alla gara.

Dopo l’exploit di Torino, per Erika è già tempo di guardare avanti: il prossimo grande obiettivo si chiama New York City Marathon 2026. Una sfida ambiziosa che la runner livornese vuole affrontare con determinazione e nuove energie.

