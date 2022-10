Esordio casalingo per lo IES MVTomei nel derby contro Grosseto

Sabato 15 ottobre alle ore 18.15 il via alla sfida contro l’Invicta Emini Solcaffé Grosseto valida per la seconda giornata di campionato

Dopo il successo al tie-break a Prato di domenica scorsa nell’esordio in Serie B, lo IES MVTomei è pronto a scendere in campo tra le mura amiche del PalaBastia. Sabato 15 ottobre alle ore 18.15 il via alla sfida contro l’Invicta Emini Solcaffé Grosseto valida per la seconda giornata di campionato.

I grossetani di coach Fabrizio Rolando al debutto in casa domenica scorsa hanno superato al tie-break i quotati avversari dell’Edotto-Rossi Ascensori Foligno, quindi si prospetta sicuramente per la squadra di casa un altro bel derby combattuto. La società dei Vigili del Fuoco chiama a raccolta i propri sostenitori (che potranno accedere gratuitamente all’impianto di via Mastacchi, per l’occasione però la struttura potrà accogliere il pubblico solo nella parte superiore delle tribune) per centrare il primo successo interno di questa storica stagione.

“A Prato abbiamo dimostrato che possiamo giocare in questo campionato – le parole di coach Massimiliano Piccinetti – bene la squadra e anche chi è subentrato a gara in corso, tutti hanno saputo dare il giusto contributo partecipando così alla vittoria. Chiaramente abbiamo commesso tanti errori su cui dobbiamo lavorare, in primis trovare la giusta continuità al servizio e migliorare sull’attacco delle palle alte. Ci aspettano tante battaglie in campionato e dovremo farci trovare pronti. Affronteremo una squadra come Grosseto dotata fisicamente, che in estate si è rinforzata con individualità importanti, facciamo quindi appello al pubblico perché ci dia una mano”.

Grosseto vanta una discreta tradizione in Serie B, dove milita da una quindicina di anni se si esclude una breve recente parentesi in C. L’allenatore, Fabrizio Rolando, è alla guida della prima squadra da cinque stagioni dopo l’esperienza maturata nel settore giovanile che tuttora segue. Rispetto all’anno scorso i nuovi arrivi sono tre: i due centrali Gianmarco Gasperi e Emanuele Ielasi, oltre all’esperto palleggiatore Mirko Baratti, milanese, ex Cantù in Serie A2.

La rosa dello IES MVTomei: opposti Luca WIEGAND (K) e Federico GORI; palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO, Valerio IMBRIOLO; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

La rosa dell’Invicta Emini Solcaffé Grosseto: opposto Gianluca PELLEGRINO; palleggiatori Mirko BARATTI e Edoardo PANTALEI; Centrali Gianmarco GASPERI, Emanuele IELASI, Alessandro BARBINI, Davide RESCIO, Andrea PEZZETTA; Schiacciatori: Jordan GALABINOV, Leonardo ALESSANDRINI (K), Pietro BORGIA, Andrea ROSSI; liberi: Elia CAPPUCCINI e Lorenzo CALDELLI. All.: Fabrizio Rolando.

