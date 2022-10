Esordio da sogno per la Unicusano Pielle

Assieme al capitano, senza dubbio uno dei migliori in campo, pazzesco quarto periodo di Gian Paolo Almansi (2 schiacciate e 2 triple) e Andrea Lo Biondo, oltre naturalmente alle prestazioni solide e ho grande qualità di Federico Loschi (19 punti con 14/15 ai liberi), Giovanni Lenti e Luca Campori

Miglior esordio la Unicusano Pielle Livorno non avrebbe potuto sognare. Vittoria in trasferta, larga, e un seguito di tifosi da categoria superiore.

Sul parquet di Montecatini, sponda Gema, la squadra di coach Marco Cardani ha giocato una buona partita per 3 tempi e un’altra partita, clamorosa, nei 10 minuti finali. Il punteggio di 67-84 e infatti figlio di un parziale di 4-20 con il quale Piazza e compagni hanno letteralmente spazzato via gli avversari. Assieme al capitano, senza dubbio uno dei migliori in campo, pazzesco quarto periodo di Gian Paolo Almansi (2 schiacciate e 2 triple) e Andrea Lo Biondo, oltre naturalmente alle prestazioni solide e ho grande qualità di Federico Loschi (19 punti con 14/15 ai liberi), Giovanni Lenti e Luca Campori.

Prossimo impegno domenica 9 ottobre sul parquet del PalaMacchia contro il Basket Golfo Piombino (ore 18:00).

Gema Montecatini-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 67-84

GEMA: Infante 6, Neri 11, Duranti 17, Marengo 11, Savoldetti 15, Digno 5, Albelli ne, Cellerini ne, Benedetti ne, Zanini 2, Molteni, Ghiarè. All. Origlio.

UNICUSANO: Loschi 19, Piazza 11, Lenti 15, Rubbini 12, Lo Biondo 5, Paoli 2, Di Sacco ne, Cristofani, Dadomo, Campori 6, Amlansi 12, Diouf 2. All. Cardani.

Arbitri: Chiarugi e Melai

Parziali: 16-19, 16-17, 17-19, 18-29

Condividi: