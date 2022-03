Europei under 20. Lombardi, che bello il doppio oro!

Dopo l'oro individuale di domenica scorsa, il fiorettista livornese del Circolo Scherma Fides Giulio Lombardi si concede anche il bis nella prova a squadre insieme ai compagni Jacopo Bonato, Damiano Di Veroli e Tommaso Martini

Mediagallery

Dopo l’oro individuale di domenica scorsa a Novi Sad, il fiorettista livornese del Circolo Scherma Fides Giulio Lombardi si concede anche il bis nella prova a squadre insieme ai compagni Jacopo Bonato, Damiano Di Veroli e Tommaso Martini.

Subito una bella vittoria contro Israele per 45-25, match subito indirizzato dagli azzurri che hanno solo dovuto gestire il vantaggio fino alla stoccata finale.

Nel tabellone degli 8, vittoria senza storia con la formazione ungherese per 45-22 che porta Giulio e compagni a giocarsi una medaglia.

In semifinale il big match contro l’altra favorita della competizione la Francia (capace di portare 3 atleti sul podio individuale), ma anche stavolta una bella e netta vittoria per 45-31 che vale la finale per l’oro.

Nell’assalto decisivo il trend non cambia e il quartetto azzurro supera anche l’imprevedibile formazione della Polonia per 45-41, un match molto tirato e con il risultato in bilico fino all’ultima stoccata. Complimenti anche ai ragazzi della squadra e al maestro targato Fide, Giuseppe Pierucci.