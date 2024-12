Fantoni doppia frattura al naso, ma ci sarà. Per Italiano si tenta il recupero

News dall'infermeria amaranto. Il Capitano, Tommaso Fantoni, sarà regolarmente in campo contro Orzinuovi indossando una maschera protettiva al volto nonostante la doppia frattura al setto. Per Italiano si tenta un recupero lampo, ma senza forzare la mano

di Giacomo Niccolini

Monumentale lo abbiamo già detto vero? Eroico? Pure… Fatto sta che questo ragazzone di 206 centimetri ha giocato la parte finale della cavalcata trionfale contro Udine con una doppia frattura composta al setto nasale con una incerottatura e una mascherina protettiva uscita fuori da un cilindro. Il tutto facendo il vuoto sotto le plance. E schiacciando a canestro di rabbia e d’orgoglio. Come fece l’ultima volta che si attaccò al ferro nel derby con la Pielle. Per chi vive su un altro pianeta gli sveliamo il nome e il cognome di questo alieno che risponde se lo chiami Capitano, ma anche se lo chiami Tommaso Fantoni. In queste ultime ore ha provato la maschera definitiva che lo proteggerà al volto per la trasferta di domenica 15 dicembre (ore 18) ad Orzinuovi dove, naturalmente, vorrà e sarà in campo a tutti i costi. Quindi smarcate il “celo” alla figurina del numero 8 amaranto. Sportellate e tagadà per lui sotto canestro anche domenica.

Chi invece farà di tutto per esserci ma di cui non possiamo ancora essere sicuri al 100% è Nazzareno Italiano. L’ala della LL, uscita dopo neanche 3 minuti di gioco per un dolore muscolare al polpaccio, ha effettuato gli esami strumentali i quali hanno però dato un risultato parziale e ripetibile a causa dell’edema che avvolge le fibre muscolari. Vige però un cauto, cautissimo, ottimismo nei suoi confronti da parte dello staff medico amaranto che non esclude un parziale e pronto recupero fin già dal match di domenica 15 dicembre. Nelle prossime ore si saprà dii più se il “Nazza” riuscirà ad essere del match o meno. E conoscendone la tempra, farà di tutto, in maniera non certo sconsiderata, per lottare con i compagni per altri due punti fondamentali in chiave salvezza.

