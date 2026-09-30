Fantoni è il nuovo presidente Libertas: “Se Marco ha voluto questo, seguirò il suo volere”

Orgoglio e commozione sono le emozioni con cui la Libertas Livorno annuncia che il suo nuovo presidente è Tommaso Fantoni. Succede al compianto Marco Benvenuti

Orgoglio e commozione sono le emozioni con cui la Libertas Livorno annuncia che il suo nuovo presidente è Tommaso Fantoni. Succede al compianto Marco Benvenuti (rivedi la conferenza stampa).

Ex capitano amaranto – per lui 161 presenze e 1240 punti con la doppia L sul petto, ex Azzurro – conta 37 presenze e 211 punti in Nazionale – fino a ieri ha ricoperto il ruolo di Club Manager della Società. L’investitura ufficiale è arrivata al termine del Consiglio di Amministrazione che si è tenuto nel pomeriggio di questo mercoledì 30 settembre. Poi la presentazione alla stampa e alla città a cui hanno partecipato l’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci, il Ceo di Benvenuti LLC Cole Turner, il presidente di Fondazione Libertas Livorno 1947 Luca Colò ed il membro del CdA Gianfranco Morelli.

Il neopresidente ha rivelato un retroscena: “Fino a qualche tempo fa – ha dichiarato – ero mentalmente proiettato verso un’altra stagione da giocatore. Ne avevamo già parlato con l’Ad Bartocci. Poi ricevetti una chiamata da Marco Benvenuti che mi invitava a smettere di giocare. Sul momento provai dispiacere, ma avevo grande fiducia in lui che per me era come un fratello maggiore. Poi pensai che dietro quella richiesta c’era la necessità che io dessi il mio contributo alla Libertas da quest’altra parte. Se Marco voleva questo, io che l’ho sempre seguito in tutto e per tutto, lo seguirò anche in questa avventura. Spero di poter fare per la Libertas anche solo un decimo di quello che ha fatto Benvenuti per noi”.

Toccante il ricordo di Ferencz Bartocci: “L’ultima volta che sono andato a Las Vegas a trovare Marco – ha dichiarato – parlammo del suo successore. Benvenuti mi confidò che voleva un presidente innamorato della Libertas tanto quanto lui. Ed entrambi pensammo a Tommaso Fantoni”.

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