Farneti: “Stagione fantastica. Ora lavoriamo per farci trovare pronti quando sarà il nostro momento”

Dalla Coppa Italia al sogno A2 sfumato contro Vigevano. Farneti guarda avanti: "Con il roster al completo ce la saremmo giocata fino in fondo". Confermata la centralità di Turchetto nel progetto, in arrivo rinforzi e possibili cambiamenti a livello dirigenziale

di Giacomo Niccolini

La Coppa Italia alzata al cielo di Rimini dopo quel canestro da cineteca di Venucci che rimarrà negli annali per sempre. I playoff vissuti da protagonisti. Gli infortuni che, uno dopo l’altro, hanno svuotato il roster proprio nel momento decisivo. E infine quella standing ovation del PalaMacchia, arrivata dopo l’eliminazione contro Vigevano, che ha trasformato una sconfitta in un attestato d’amore. Lacrime e brividi.

La stagione della Pielle si è chiusa così, ma ha lasciato in eredità qualcosa di più importante di un risultato: la sensazione che il progetto biancoblù abbia ormai messo radici solide e possa guardare al futuro con ambizioni sempre più concrete. A soli due giorni dalla fine del campionato, il presidente Francesco Farneti ripercorre con QuiLivorno.it i momenti più significativi dell’annata appena conclusa, tra orgoglio, rimpianti e programmi per il futuro.

Presidente, che stagione è stata?

“È stata una stagione fantastica. Poi, per come si è evoluta durante l’anno, ci aveva portato a sperare anche in grandi risultati. Però bisogna ricordarsi da dove siamo partiti. La squadra è stata costruita in un momento di difficoltà economica e di incertezza, senza la possibilità di programmare come fanno altre società che lavorano sul roster già da maggio o giugno. Ci siamo dovuti adattare al mercato e al momento che stavamo vivendo”.

Quindi l’obiettivo iniziale era diverso rispetto a quello che poi si è creato strada facendo?

“Assolutamente sì. Quando siamo finalmente partiti, il problema era capire se si sarebbe partiti davvero. L’obiettivo principale era dare continuità alla società. Ci siamo detti: godiamoci questo campionato e vediamo cosa succede. Poi il campo ha dimostrato che la squadra era buona e ci ha regalato grandi soddisfazioni”.

Tra queste, naturalmente, la Coppa Italia.

“Senza dubbio. Arrivare tra le prime due del girone d’andata, qualificarsi alla Coppa Italia e addirittura vincerla è stato qualcosa di straordinario. Poi l’appetito vien mangiando e abbiamo iniziato a credere davvero nel passaggio di categoria”.

Quanto hanno inciso gli infortuni nel finale di stagione?

“Tantissimo. Sono convinto che con il roster al completo ce la saremmo giocata fino in fondo. Nei playoff abbiamo avuto fuori Bonacini, Traini, Donzelli e Leonzio nel finale, oltre ai problemi accusati da Gabrosek ed Ebeling già all’inizio della post season, scavigliati in gara 1. A un certo punto ci siamo ritrovati con sei giocatori fuori causa. Più di così era difficile immaginare”.

Resta qualche rimpianto?

“No. Probabilmente non era ancora il nostro momento. Ma noi lavoriamo proprio per questo: per farci trovare pronti quando arriverà. E quando arriverà non vogliamo lasciarci sfuggire l’occasione”.

Si guarda già alla prossima stagione. Da dove ripartirà la Pielle?

“La nostra idea è quella di rinforzare il roster con due o tre innesti di alto valore. Non faremo rivoluzioni, tutt’altro. Vogliamo dare continuità a quanto costruito e aggiungere qualcosa che ci renda ancora più competitivi”.

Possiamo dire che il prossimo anno la Pielle partirà con ambizioni dichiarate?

“Sicuramente faremo una squadra ancora più competitiva. Quest’anno siamo partiti per fare il miglior campionato possibile e abbiamo scoperto strada facendo il nostro valore. Adesso abbiamo maggiore consapevolezza e lavoreremo per colmare quelle che possono essere state le nostre lacune”.

Tra i giocatori più rappresentativi c’è sicuramente il capitano Mattia Venucci.

“Mattia è una persona di altissimo spessore umano e sportivo. È una figura importante per la Pielle e ci piacerebbe continuare a vederlo con questi colori. Quando trovi persone di questo valore, non guardi soltanto al giocatore ma a tutto quello che rappresentano. E perché no, ci piacerebbe vederlo con noi un giorno anche oltre il parquet. Quando incontri persone del genere è un piacere averle accanto con te nel tuo cammino sempre”.

Il ricordo più bello della stagione?

“La Coppa Italia, senza dubbio. Le prime volte non si dimenticano mai. È stata un’emozione unica e resterà per sempre nella storia della società”.

E oltre alla Coppa?

“Mi porterò dentro anche il tributo del pubblico dopo gara 4. Gli applausi, la gente in piedi, il riconoscimento per l’impegno della squadra nonostante l’eliminazione. È stata un’emozione fortissima. Quel saluto non l’ho vissuto come un addio, ma come un arrivederci. Ci accompagna verso la prossima stagione”.

La prossima settimana vi incontrerete con Andrea Turchetto per iniziare a programmare. Quanto sarà importante il confronto con il coach per iniziare a pensare al prossimo campionato?

“Fondamentale. Andrea è la figura cardine della parte sportiva, l’anima di questo progetto. È giusto che l’ultima parola sulle scelte tecniche sia la sua. Noi gli abbiamo rinnovato il contratto per due anni proprio perché crediamo molto nel lavoro che sta facendo e nelle sue capacità”.

Quindi la Pielle del futuro continuerà a essere costruita attorno a lui?

“Assolutamente sì. Il progetto sportivo lo stiamo costruendo intorno alla figura di Andrea Turchetto. Il rinnovo è un attestato di fiducia importante e la volontà è quella di proseguire insieme questo percorso di crescita”.

Ci saranno novità anche a livello societario?

“Qualcosa cambierà. Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione e ci saranno delle novità anche a livello dirigenziale. Ne parleremo a breve”.

Sul fronte dirigenziale quindi, qualcosa sembra destinato a muoversi. Il contratto del direttore generale Gianluca Petronio andrà infatti a naturale scadenza il prossimo 30 giugno e dalle parole del presidente si percepisce come la società sia pronta a ridisegnare alcuni assetti organizzativi in vista della nuova stagione. Nessun annuncio ufficiale, per il momento, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti anche fuori dal parquet. Nuove figure all’orizzonte. Vedremo…

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