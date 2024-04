Ferrieri Caputi ancora nella storia: dirigerà Inter-Torino in una terna tutta femminile

Foto AIA-FIGC. Ecco la terna arbitrale che arbitrerà Inter-Torino al San Siro domenica alle 12,30. Al centro Maria Sole Ferrieri Caputi

Maria Sole Ferrieri Caputi è pronta a scrivere un'altra pagina della storia del calcio italiano. Dopo essere stata la prima donna ad arbitrare in serie A adesso formerà la prima terna arbitrale tutta al femminile che dirigerà un incontro in massima serie. Si tratta di Inter-Torino in programma domenica alle 12,30

Maria Sole Ferrieri Caputi, l’arbitro livornese entrato nella storia per essere la prima donna ad aver arbitrato in serie A è pronta a scrivere un nuovo capitolo del calcio italiano. E questa volta non lo farà da sola ma con altre due colleghe, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, che formeranno con lei la prima terna arbitrale tutta al femminile ad arbitrare un incontro di massima serie. Succederà domenica 28 aprile quando, alle 12,30, la nostra concittadina darà il fischio d’inizio a Inter-Torino valevole per la 34esima giornata di serie A. I nerazzurri, già campioni d’Italia, sfideranno i granata di capitan Alessandro Buongiorno in un San Siro vestito a festa per la seconda stella conquistata nel derby contro il Milan domenica 21 aprile. Ancora una volta Ferrieri Caputi scriverà una pagina indelebile portando in alto il nome della nostra Livorno in tutta Italia e non solo. Congratulazioni a Maria Ferrieri Caputi.

