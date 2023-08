Festa sui pattini di fine stagione alla Polisportiva La Rosa

Giovedì 27 luglio sulla pista di pattinaggio della Polisportiva La Rosa di Livorno, adornata per l’occasione con bandiere da tutto il mondo, tutti i pattinatori e le pattinatrici della società si sono esibiti per una serata di festa dove è stato possibile ammirare una bella serie di numeri e programmi di singoli, gruppi, collettivi e sincro. Tutto questo ha evidenziato la tecnica delle punte di diamante della società, l’arte delle atlete dei quartetti, la simpatia delle piccole che si sono cimentate in vari tormentoni estivi.

Numerosissimi gli spettatori hanno applaudito ad ogni numero tutti gli atleti. Sono stati ricordati tra tutti i risultati di spicco ottenuti in questa edizione sportiva 22/23, molte delle atlete campionesse Italiane nelle varie specialità agonistiche, la campionessa della Coppa Europa Juniores di questa edizione Agnese Mori, le due atlete Cadette appena convocate in Nazionale per disputare la prossima edizione della Coppa Europa Mya Balloni e Asia Giommi, Nina Del Gratta oro al campionato Italiano, Gemma Bastrei oro e bronzo ai campionati italiani, Beatrice Nannipieri 2 argenti ai campionati italiani, Noemi Giommi argento ai campionati italiani, Alessandro Davini argento ai campionati italiani e oro al trofeo Nazionale, Giorgia Faraoni a bronzo al campionato italiano Azzurra Allegranti bronzo ai campionati italiani. oltre a questi atleti della Polisportiva La Rosa altri 80 atleti si sono distinti alle finali nazionali delle varie edizioni dei campionati italiani e molti di loro hanno vinto o fatto ottimi piazzamenti alla seconda edizione del trofeo Nazionale organizzato dalla FISR.

Soddisfatti e divertiti per la bella serata, tutti i tecnici della polisportiva La Rosa Laura Ferretti tecnico federale, Andrea Bientinesi preparatore atletico della nazionale, Cinzia Savi tecnico, Gasperini Gabriele tecnico e coreografo pluricampione del mondo di pattinaggio danza, Viola Bardi tecnico e coreografa, Linda Mattei tecnico, Letizia Tinghi tecnico pluri-campionessa mondiale di pattinaggio singolo, Giuliana Perfetti aspirante Tecnico, insieme al presidente della società di pattinaggio, Mario Tinghi consigliere federale FISR ringraziano tutti gli atleti per le meravigliose e simpatiche prestazioni. E dopo una pausa estiva il ritorno in pista previsto a settembre.

