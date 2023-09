Ufficiale. Sacha Cori è amaranto: 400 presenze, 82 gol in Serie C

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Sacha Cori, classe 1989, 400 presenze e 82 gol in Serie C. Cori, prima punta di un metro e 90 centimetri, ha sempre giocato nei professionisti. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Ternana, Isola Liri, Sangiovannese, Carrarese, Empoli in Serie B, Entella, Venezia, Cosenza, Arezzo, Siena, Santarcangelo, Monza, AlbinoLeffe e Alessandria, dove ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione. Con lui arriva anche il difensore centrale Gianmarco Bassini, classe 1994, nella scorsa stagione in Serie D all’Orvietana, dove ha messo insieme 25 presenze e 2 gol.

Bassini ha iniziato la sua carriera in Serie D con il Fidene e il Matera, prima di passare in C con il Benevento e l’Ischia. Poi una lunga esperienza in D con il Rieti, il Lumezzane, il Monticelli, il Picerno, il Trastevere, il Montespaccato, il Chieti e appunto l’Orvietana per un totale di 175 presenze e 9 gol nella quarta serie.

