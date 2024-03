Fiato sospeso per il ko di Terenzi. Affetto “bipartisan” per la guardia amaranto

Terenzi in azione contro Ruvo di Puglia alle final Four di Coppa Italia giocate il 16 e il 17 marzo a Roma (Foto LNP/Ciamillo-Castoria)

Se la fortuna è cieca la sfortuna ci vede benissimo recitava un vecchio adagio. Detto che, purtroppo, calza a pennello per il brutto infortunio subito ieri dal neo acquisto amaranto Diego Terenzi, la guardia classe ’95 figlia d’arte che da fine febbraio (poco più di un mese fa) indossa la casacca amaranto con grande umiltà e grande professionalità. In occasione della trasferta infrasettimanale di mercoledì 27 marzo a Piacenza Terenzi va in contropiede, terzo tempo per appoggiare a canestro e il ginocchio che non regge e cede. La guardia pesarese esce in lacrime dal campo trasportato a spalla. Fiato sospeso da parte di tifosi e compagni di squadra che aspettano con ansia l’esito della risonanza magnetica che si svolgerà la mattina di venerdì 29 marzo.

Le sensazioni, purtroppo, parlando con l’ambiente amaranto, non sono rosee. Un lungo stop vorrebbe dire una brutta tegola sulla testa della Akern Libertas che fra poche settimane si appresta ad iniziare il “secondo” e duro campionato dei playoff.

La cosa più bella, in questo momento drammatico per Terenzi e per la società, è l’ondata di affetto bipartisan piovuta in queste ore sui social nei confronti del numero 22 amaranto. Appena diffusa la notizia dell’infortunio non sono mancati commenti di tantissimi tifosi, oltre a quelli chiaramente della Libertas, di sponda Pielle che davanti a questa avversità hanno voluto testimoniare l’affetto sincero per il professionista e per l’atleta che sta attraversando questo difficile momento. “Sono Piellino doc ma voglio fare un grosso in bocca al lupo a Terenzi per l’infortunio”. Questo il tenore dei messaggi che stanno popolando Facebook e Instagram in queste ultime ore. Ma anche “Un augurio di pronta guarigione a Terenzi, spero di vederti presto in campo e… Forza Pielle”, “Sulla salute non c è rivalità… in bocca al lupo Terenzi”.

Giunge anche forte l’abbraccio del campione paralimpico di tiro con l’arco Matteo Panariello: “Da piellino, ma anche da atleta, faccio un in bocca al lupo a Terenzi” .

