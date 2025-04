Fides, Alderigi è bronzo a San Severo

Si è svolta a San Severo la 2ª prova GPG Nazionale di Sciabola, dove i giovani schermidori si sono messi in luce con prestazioni di rilievo. Nella categoria Maschietti Sandro Alderigi conquista una brillante medaglia di bronzo dopo un percorso impeccabile fino alla semifinale, persa di misura 10-8. Alle sue spalle, 5° posto per Marco Petralia, eliminato proprio da Alderigi in un acceso derby. Stop nei 32 per Pietro Saracaj.

Tra le Bambine, Flavia Anguillesi sfiora il podio con un 5° posto, mentre Carola Ruggio, Viola Santini e Olimpia Scotto si fermano nelle prime 16. Nella categoria Ragazzi Alessandro Ianitto esce alla prima diretta dopo un girone complicato, stesso destino per Linda Gigoni e Anita Saccomanni nella categoria Ragazze.

Aurelie Personi chiude al 10° posto tra le Allieve sfiorando l’accesso alla finale a otto, mentre tra i Giovanissimi Leonardo Vestri entra nei top 32. Nel tabellone dei 64 si arrestano Leonardo Colli e Cassio Biagi nella categoria Allievi.

A Rovigo, nella 2ª Prova GPG Nazionale di Fioretto, Dario Del Greco chiude all’8° posto tra i Giovanissimi mancando il podio per una sola stoccata su un totale di quasi 100 partecipanti. Tra le Giovanissime, Ginevra Turtur supera una diretta ma si ferma nei 64, mentre Rebecca Capuano e Sofia Orsini escono al primo turno.

Tra gli Allievi 18° posto per Francesco Ricci, autore di un ottimo girone, ma eliminato prima della top 16. Tra le Allieve Ginevra Matteini chiude 20ª. Silvia Pierucci si ferma alle porte dei 32 tra le Bambine, Matteo Cenci è 24° tra i Ragazzi mentre Letizia Ciapini chiude fuori dalle prime 64 tra le Ragazze.

Una prova ricca di emozioni e di spunti positivi per i giovani atleti in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.

