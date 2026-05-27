Fides Livorno, Cosimo Bertini da applausi al Cairo: ottavo posto in Coppa del Mondo e miglior azzurro

Una prestazione che vale una firma sul palcoscenico internazionale più pesante della stagione: il giovane sciabolatore livornese chiude tra i migliori otto in Egitto dopo una serie di assalti di altissimo livello, battendo avversari di rango mondiale e fermandosi solo a un passo dalla semifinale in una sfida decisa all’ultima stoccata. Un percorso che conferma la crescita del movimento Fides e lascia il segno anche sul piano del risultato collettivo

Ottima prova anche per Edoardo Cantini , protagonista di una gara solida e continua. Anche per lui percorso netto nei gironi e accesso al tabellone principale, dove arriva una vittoria convincente contro l’ucraino Bohovin. Il cammino si interrompe poi contro l’americano Heathcock, con un comunque brillante 22° posto finale.

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.