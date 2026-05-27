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Fides Livorno, Cosimo Bertini da applausi al Cairo: ottavo posto in Coppa del Mondo e miglior azzurro

Mercoledì 27 Maggio 2026 — 12:00

Una prestazione che vale una firma sul palcoscenico internazionale più pesante della stagione: il giovane sciabolatore livornese chiude tra i migliori otto in Egitto dopo una serie di assalti di altissimo livello, battendo avversari di rango mondiale e fermandosi solo a un passo dalla semifinale in una sfida decisa all’ultima stoccata. Un percorso che conferma la crescita del movimento Fides e lascia il segno anche sul piano del risultato collettivo

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Grande chiusura di stagione internazionale per il Circolo Scherma Fides Livorno nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile andata in scena al Cairo dal 22 al 24 maggio. Riflettori puntati su Cosimo Bertini, protagonista di una prova di altissimo profilo culminata con un ottavo posto finale e il riconoscimento di miglior atleta italiano in gara.

Il percorso del livornese si apre nel modo più solido possibile: percorso netto nella fase a gironi e qualificazione diretta al tabellone principale del giorno successivo. Nel primo assalto a eliminazione diretta supera il coreano Hwang Heegeun con il punteggio di 15-12, dando subito l’idea di essere pienamente dentro la competizione.

Nel tabellone dei migliori 32 arriva un altro banco di prova impegnativo contro il padrone di casa Mohamed Amer, atleta egiziano reduce da un piazzamento tra i primi otto alle ultime Olimpiadi. Cosimo Bertini gestisce però l’assalto con grande maturità, restando sempre avanti e chiudendo 15-13.

Agli ottavi la sfida si alza ancora di livello contro un altro egiziano, Ahmed Hesham, numero 3 del ranking mondiale. Qui arriva una delle prove più convincenti della giornata: controllo, lucidità e qualità nei momenti decisivi valgono l’accesso tra i migliori otto della competizione.

Il sogno podio si infrange in un match tiratissimo contro il tedesco Kindler, deciso soltanto all’ultima stoccata. Il 15-14 finale lascia un pizzico di rammarico, ma non cancella un ottavo posto che pesa e racconta la crescita di un atleta ormai stabilmente competitivo ai massimi livelli.

Per Cosimo Bertini si chiude così una prima stagione nel circuito assoluto di Coppa del Mondo da applausi: una top 16, una top 8 e anche un podio sfiorato. Numeri importanti per uno schermidore di appena 20 anni, già capace di farsi spazio tra i grandi della sciabola internazionale.

Ottima prova anche per Edoardo Cantini, protagonista di una gara solida e continua. Anche per lui percorso netto nei gironi e accesso al tabellone principale, dove arriva una vittoria convincente contro l’ucraino Bohovin. Il cammino si interrompe poi contro l’americano Heathcock, con un comunque brillante 22° posto finale.

Si ferma invece un turno prima Leonardo Dreossi, che dopo aver superato la fase preliminare trova sulla sua strada il campione ungherese Áron Szilágyi, uno dei riferimenti assoluti della disciplina.

Bilancio complessivamente molto positivo per il Fides Livorno, che torna dal Cairo con conferme pesanti e la sensazione di un gruppo in crescita costante nel panorama mondiale della sciabola maschile.

Un plauso finale va al maestro Nicola Zanotti, responsabile del settore sciabola, per il lavoro quotidiano svolto con gli atleti e per i risultati di alto livello costruiti lungo tutta la stagione internazionale.

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