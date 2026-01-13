Fides Livorno protagonista a Bolzano: pioggia di qualificazioni e podio amaranto nella sciabola

A Bolzano vanno in scena le prove di qualificazione zona Nord per la seconda gara nazionale assoluta di sciabola, che andrà in scena a Foggia il prossimo 15 febbraio

Nella competizione maschile, del 10 gennaio, si presentano ai nastri di partenza più di 100 atleti, con l’obiettivo di posizionarsi nelle prime 32 posizioni, che sono quelle che concedono il pass per Foggia. Ottimi i risultati sia quantitativi, con qualificazione raggiunta per 11 dei nostri atleti sui 14 partecipanti, sia qualitativi, con una medaglia di argento e due medaglie di bronzo ed un podio tinto di amaranto.

Argento per Salvatore Lazzaro

Salvatore conduce una gara autoritaria, vincendo tutti gli assalti nel girone e dominando ogni assalto di diretta, fino alla combattuta semifinale con il compagno di sala Davide Mannucci, vinta per 15-13. Salvatore cede il passo solo in finale all’esperto atleta Stefano Scepi di Milano per 15-12, concludendo così un’ottima prova.

Bronzo per Davide Mannucci e Andrea Artuso

Davide e Andrea conducono un’ottima gara in parallelo, entrambi vincendo tutti gli assalti nei gironi e procedendo con la loro striscia di vittorie durante le eliminazioni dirette. L’accesso al podio per Davide è garantito dalla vittoria all’ultima stoccata contro il numero uno della gara, Filippo Simionato, mentre Andrea sconfigge agilmente il torinese Stefano Di Quattro. In semifinale Davide viene fermato nel derby con Lazzaro, mentre Andrea si arrende a Scepi.

Top 8 per Davide Vivaldi, anche per lui tutte vittorie al girone e percorso netto.

Top 16 per Pietro Marchini (fermato nel derby con Mannucci) e Edoardo Betti, sconfitto all’ultima stoccata.

Alberto Barsanti , Giorgio Favilla, Pablo Giovannetti, Giorgio Marchini e Mattia Pappalardo si fermano nei top 32.

Qualificazione mancata, complice la giovane età, per gli under 17 Giordano Vincenzi, Niccolò Paolantonio e Leonardo Colli.

Domenica 11 gennaio va in scena la competizione di sciabola femminile, dove più di 60 atlete si sono contese i 32 pass per Foggia.

Qualificazione ottenuta per tutte le atlete del fides;

Rachele Saracaj si classifica 15º, miglior risultato di giornata.

Giulia Bartolini, Giulia Saracaj e Diletta Farneti si arrendono solo ai sedicesimi di finale.

Il gruppo di atleti FIDES, supportato in questa competizione dalla Maestra Ilaria Bianco e dal Maestro Leonardo Tomer, dimostra ancora una volta la forza e la qualità di un settore solido e in continua crescita, capace di esprimersi ad alto livello sia a livello nazionale che internazionale.

