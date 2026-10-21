Fides Livorno protagonista: due ori e tre bronzi alla 1ª Prova Interregionale GPG

Fine settimana ricco di impegni e di piazzamenti sul podio per il vivaio del Circolo Scherma Fides Livorno, impegnato sulle pedane di Montecatini Terme nelle gare della 1ª Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi (GPG)

Fine settimana ricco di impegni e di piazzamenti sul podio per il vivaio del Circolo Scherma Fides Livorno, impegnato sulle pedane di Montecatini Terme nelle gare della 1ª Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi (GPG). Gli atleti amaranto si sono messi in evidenza sia nella sciabola sia nel fioretto, conquistando complessivamente due medaglie d’oro e tre di bronzo nel confronto con i pari età del Centro e Nord Italia.

SCIABOLA: Vittoria per Flavia Anguillesi e podio per Lorenzo Ravasi – Nelle gare di sciabola disputate domenica 18 ottobre, il risultato principale è arrivato da Flavia Anguillesi, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Ragazze/Allieve. La prova della sciabolatrice del Fides (classe 2014) assume un valore particolare poiché ha gareggiato nella categoria superiore insieme ad atlete nate nel 2013; la finale l’ha vista imporsi sulla padovana Rossettini con il punteggio di 15-12.

Buone notizie anche dalla categoria Maschietti (Under 11), dove Lorenzo Ravasi ha ottenuto la medaglia di bronzo. L’assalto valido per l’accesso al podio è stato un derby societario contro il compagno di sala Cosimo Cortesi, superato per 10-4. Per Cortesi è arrivato comunque un piazzamento finale nella Top 8.

A fondo pedana, il gruppo della sciabola è stato seguito dal maestro Leonardo Tomer, con la collaborazione degli atleti del club Alberto Barsanti e Giulia Saracaj.

Gli altri partecipanti nella sciabola: Nelle rispettive categorie hanno portato a termine una positiva esperienza di gara Marco Petralia, Sandro Alderigi, Pietro Saracaj, Gregorio Cantini, Leone Tommasini, Benedetta Vanni, Olimpia Scotto, Viola Santini e Rosa Corolini.

FIORETTO: Successo per Giovanni Cuccuini, terzi Alice Lanzillo e Gabriel Penzo –Sabato 17 ottobre le pedane di Montecatini hanno ospitato le prove di fioretto, che hanno incrementato il medagliere del club con un oro e due bronzi.

Nella categoria Maschietti (19 atleti in gara), Giovanni Cuccuini (classe 2016) ha conquistato il gradino più alto del podio. Dopo aver superato in semifinale Manfredi Biondi per 10-6, Cuccuini si è aggiudicato il titolo superando in finale Federico Borniotto del Circolo Scherma La Spezia con il punteggio di 10-8.

Terzo posto e medaglia di bronzo per Alice Lanzillo (classe 2015) nella categoria Giovanissime, che contava 19 iscritte. Il suo percorso si è fermato in semifinale per 8-10 contro Mia Cei (Circolo Scherma Navacchio), atleta che ha poi vinto la competizione.

Medaglia di bronzo anche per Gabriel Penzo (classe 2013) nella numerosa categoria Ragazzi-Allievi (58 partecipanti). Penzo ha superato i turni eliminatori arrendendosi solo in semifinale a Federico Marchitelli del Circolo Scherma Firenze, anche lui successivamente vincitore della gara.

Il Circolo Scherma Fides Livorno esprime soddisfazione per le prestazioni di tutti i giovani atleti, dei maestri e dello staff di supporto, i cui risultati confermano la crescita tecnica e la continuità del vivaio in entrambe le armi.

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