Fides Livorno, un fine settimana ricco di medaglie tra Italia, Perù e Stati Uniti

Si chiude con risultati di prestigio il fine settimana internazionale del Fides Livorno, protagonista sulle pedane di Tashkent, Lima e Orlando, con medaglie nelle prove di Coppa del Mondo Under 20 e nel circuito americano

Si chiude con risultati di prestigio il fine settimana internazionale del Fides Livorno, protagonista sulle pedane di Tashkent, Lima e Orlando, con medaglie nelle prove di Coppa del Mondo Under 20 e nel circuito americano.

A Tashkent, in Uzbekistan, Andrea Tribuno ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova a squadre di sciabola maschile alla Coppa del Mondo Under 20, insieme ai compagni Massimo Sibillo, Pietro Hirsch Buttè e Valerio Reale. Per lo sciabolatore livornese si tratta della prima medaglia in carriera nel circuito internazionale Under 20. Dopo aver superato nettamente il Kazakistan per 45-20 nei quarti di finale, gli azzurri si sono arresi in semifinale alla Russia, poi vincitrice della competizione, per 45-37, riscattandosi nella finale per il bronzo con il successo sulla Polonia per 45-40. Nella prova individuale, Tribuno e Davide Vivaldi hanno raggiunto la Top 32, mentre Andrea Artuso, all’esordio in Coppa del Mondo Under 20, si è fermato alla prima diretta per 15-14 dopo un girone chiuso con tutte vittorie.

Ottime notizie anche dal Perù, dove Sveva Federici ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di fioretto femminile della Coppa del Mondo Under 20 a Lima. Protagonista di una gara di grande autorità, l’atleta del Fides ha superato ai quarti la messicana Camila Campos per 15-9 e in semifinale la tedesca Florentine Grund per 15-11. In finale si è arresa alla moldava Adeline Senic per 15-8, chiudendo comunque una splendida prestazione con un secondo posto di prestigio. Buoni risultati anche per le compagne di sala: Liza Takashvili ha raggiunto la Top 8, mentre Elena Picchi ha concluso la gara all’11° posto.

Dagli Stati Uniti arriva infine il bronzo di Gregorio Isolani, livornese cresciuto nel Fides e oggi atleta della SCAD di Atlanta. A Orlando, in Florida, Isolani ha conquistato il terzo posto nella Division I Challenger di fioretto maschile, disputata nell’ambito della October NAC, primo appuntamento della stagione 2026-2027 del circuito North American Cup di USA Fencing.

Tre medaglie e piazzamenti significativi che confermano la presenza degli atleti cresciuti nel Fides Livorno nel panorama schermistico internazionale, tra giovani in ascesa e atleti impegnati nei circuiti universitari e senior.

A tutti gli atleti vanno i complimenti del Fides Livorno per i risultati raggiunti e per l’impegno dimostrato sulle pedane internazionali.

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