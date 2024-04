Figline-Us Livorno 2-1. Torrini e Bruni rispondono a Giordani. Canto del cigno degli amaranto

Gli uomini di Pascali non riescono a riscattare le ultime pessime uscite ed escono con le ossa rotte anche dal Del Buffa nonostante il vantaggio alla mezz'ora del numero 77. L'espulsione di Brenna condiziona il risultato finale di un match che pone la parola fine alla corsa di Luci e compagni. Si salva solo Bellini, Cori ancora un fantasma, Facchetti errore da matita blu

di Lorenzo Evola

Fine dei giochi. Gli amaranto cadono anche al Del Buffa di Figline e dicono addio alle ultime flebili chance di promozione. Il vantaggio di Giordani intorno alla mezz’ora non basta agli uomini di Pascali, in inferiorità numerica per tutta la ripresa a causa dell’espulsione di Brenna e rimontati dai timbri di Torrini e Bruni (su rigore). Stavolta sono gli episodi a sfavorire Luci e compagni, autori tuttavia dell’ennesima prestazione scialba e senza mordente. Dagli altri campi non giungono buone notizie, con Pianese (vincente in casa dell’Orvietana) e Follonica (bloccata dal Trestina) oramai irraggiungibili e un Tau che scavalca in classifica proprio il club di Esciua, adesso a rischio di uscire addirittura dalla griglia playoff.

Un avvio di primo tempo all’insegna dei ritmi balneari quello visto al Del Buffa. Complice anche una temperatura piuttosto elevata in quel di Figline, i primi tenta minuti trascorrono senza veri e propri sussulti da entrambe le parti, eccezion fatta per una chance divorata da Zellini a pochi metri dalla porta, viziata però dal fuorigioco dello stesso esterno biancoblu, e una punizione calciata dai trenta metri da Bruni ben neutralizzata da Facchetti. Come un fulmine a ciel sereno però gli uomini dell’esordiente mister Pascali trovano il vantaggio grazie al timbro di Giordani, il quale sfrutta il recupero di Bellini sulla trequarti per siglare il suo settimo centro in campionato con un sinistro preciso che non lascia scampo a Pagnini. Gli amaranto prendono fiducia e sfiorano poco più tardi il raddoppio con Nardi, il cui destro fa la barba al palo, anche grazie ad una leggera deviazione di Pagnini. I padroni di casa provano a farsi vedere sfruttando i guizzi di Diarra e Zhupa ma la retroguardia labronica chiude tutti i boccaporti. Almeno fino al 45’, quando Brenna stende Zellini lanciato a rete e vede sventolarsi di fronte agli occhi il cartellino rosso.

Un episodio che, inutile dirlo, indirizza il match a favore dei padroni di casa, ben più intraprendenti nella ripresa, senza tuttavia creare granchè dalle parti di Facchetti. Gli amaranto si affidano a delle ripartenze ma vedono il proprio baricentro abbassarsi sempre di più con il passare dei minuti. Intorno a venti dalla fine però, il pressing dei figlinesi dà i suoi frutti. Diarra lavora una palla sulla sinistra e serve Torrini libero a centro area e freddo nel trafiggere di testa un incolpevole Facchetti. Luci e compagni subiscono il contraccolpo e capitolano dieci minuti più tardi, quando lo stesso Facchetti atterra Saccardi in seguito ad una respinta difettosa e inducendo il direttore di gara ad assegnare il penalty. Dal dischetto si presenta Bruni che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Gli uomini di Pascali provano una timida quanto disperata reazione in extremis ma il risultato finale non cambia. Il ko in Valdarno sancisce la fine delle ambizioni di un Livorno destinato oramai al dilettantismo anche nella prossima stagione. Il finale di questo triste, desolante campionato servirà a capire se si potrà salvare qualcosa dalle ceneri di un gruppo che, purtroppo, ha fallito su tutta la linea.

Le pagelle:

Facchetti 5: Attento sulla punizione di Bruni, non può nulla in occasione del pareggio di Torrini. Regala però il rigore dal 2-1 stendendo Saccardi dopo una respinta imprecisa.

Ronchi 6: Senza infamia e senza lode là dietro, fa a sportellate con Sesti e Zhupa uscendone spesso vincitore.

Brenna 4.5: Non disputa neanche una brutta prova fino al 45’, ma l’intervento in ritardo su Zellini che gli costa il rosso è una macchia che condiziona l’esito del match.

Curcio 5: Un paio di cross sballati, qualche innocua discesa e la sensazione che abbia già tirato i remi in barca da un po’ di tempo.

Frroku 5: Non commette particolari sbavature, ma in fase di spinta è praticamente assente ingiustificato. Pascali lo toglie per cercare maggior vivacità sulla destra (dal 53’ Marinari 5.5: All’esordio in maglia amaranto, è certamente l’ultimo dei colpevoli della crisi).

Bellini 6.5: Suo il recupero che porta al vantaggio firmato Giordani, in generale pare tornato sui livelli pre squalifica. Il migliore anche nella ripresa, non si dà mai per vinto neanche durante la rimonta dei padroni di casa.

Luci 6: Nonostante le temperature quasi estive registrate al Del Buffa il capitano amaranto risulta anche oggi tra i migliori, grazie al solito mix di esperienza, carisma e senso della posizione (dal 65’ Likaxhiu 5: Si fa notare solo per un tiro che termina fuori dallo stadio. Ingresso a dir poco anonimo).

Nardi 5.5: Parte bene e sfiora il raddoppio con un destro da posizione defilata ma si spegne con il passare dei minuti. Anche lui lontano comunque dagli standard di qualche mese fa.

Menga 5.5: Torna titolare ma non è un fattore sulla sinistra, anzi. Si muove tanto ma non punge mai e Pascali decide allora di toglierlo dalla contesa (dal 53’ Fancelli 5.5: Si limita a tenere la posizione nel finale, un po’ troppo morbido su Diarra in occasione del pareggio).

Giordani 6: Sblocca il match alla mezz’ora con un mancino chirurgico su assist di Bellini e da lì si ricarica dopo un avvio difficile. Non rientra dagli spogliatoi perché Pascali deve sacrificarlo in seguito all’espulsione di Brenna (dal 46’ Schiaroli 5.5: La retroguardia labronica con lui in campo vacilla più del dovuto).

Cori 5: Certamente sfavorito dall’inferiorità numerica ma fa enorme fatica a tenere su anche un solo pallone. Male comunque anche nella prima frazione, oramai oggetto misterioso in casa amaranto (dal 72’ Rossetti sv).

Pascali 5.5: Chiamato a condurre la sciagurata truppa amaranto in questo rush finale, fa quello che può con il materiale a disposizione. L’espulsione di Brenna complica i piani ma i problemi cronici del Livorno vanno ben oltre la sfortuna del singolo episodio.

Le formazioni ufficiali:

Figline (4-3-3): Pagnini; Dema, Simonti, Ficini, Zellini; Torrini, Sesti, Cavaciocchi; Diarra, Bruni, Zhupa.

Livorno (3-5-2): Facchetti; Ronchi, Brenna, Curcio; Frroku (dal 53′ Marinari), Bellini, Luci (dal 65′ Likaxhiu), Nardi, Menga (dal 53′ Fancelli); Giordani (dal 46′ Schiaroli), Cori (dal 72′ Rossetti).

Termina il match al Del Buffa. Torrini e Bruni ribaltano il vantaggio di Giordani e spengono le ultime speranze di promozione degli uomini di Pascali 92' Giallo per Bellini 90' Saranno cinque i minuti di recupero 86' Ultimi scampoli di gara, nervosismo in campo 83' Steso Likaxhiu, punizione per gli amaranto 80' GOL DEL FIGLINE! Bruni non sbaglia dal dischetto, Figline in vantaggio 79' Rigore per il Figline! Saccardi viene steso da Facchetti, l’arbitro indica il dischetto 78' Cercano di reagire gli amaranto, abbassa il proprio baricentro il Figline 76' Destro da fuori di Likaxhiu, palla alta sopra la traversa 72' Dentro Rossetti per Cori 71' GOL DEL FIGLINE! Diarra riceve sulla sinistra e centra per Torrini che svetta in area e pareggia i conti prendendo in controtempo Facchetti 65' Dentro Likaxhiu per Luci 63' Prova ad alzare i ritmi il Figline, gli amaranto si chiudono con ordine 60' Giallo per Luci, reo di aver trattenuto Torrini 53' Dentro Marinari e Fancelli per Frroku e Menga 48' Giallo per Sesti, duro su Bellini 46' Dentro Schiaroli per Giordani in casa amaranto Comincia la ripresa al Del Buffa! Termina il primo tempo al Del Buffa. Amaranto avanti grazie al timbro di Giordani ma in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Brenna nel finale di prima frazione 45' Espulso Brenna! Intervento in ritardo del centrale amaranto su Zellini lanciato a rete, il direttore di gara estrae il rosso 43' Nardi centra per Bellini, impreciso però nel tocco sotto porta 41' Ultimi minuti di primo tempo, amaranto avanti e in controllo delle operazioni 38' Zellini prova il break, Brenna chiude al limite dell’area 34' Destro da fuori di Nardi, ci arriva Pagnini che devia in corner 30' GOL DEL LIVORNO! Bellini recupera sulla trequarti e serve Girodani, bravo a piazzare la sfera all’angolino, imparabile per Pagnini. Amaranto in vantaggio 27' Bruni calcia direttamente da punizione, costretto alla gran risposta Facchetti 26' Diarra scappa via a Nardi che lo stende, punizione per il Figline 22' Tiro cross di Simonti, palla irraggiungibile 21' Ammonito Brenna per una trattenuta su Diarra 20' Destro da fuori di Nardi, nessun pericolo per Pagnini 17' Fallo di Bellini, gioco fermo 15' Traversone completamente sballato di Curcio, palla in out 14' Stacco di Ronchi da corner, palla oltre il montante 12' Zellini si divora il vantaggio da pochi passi ma il guardalinee segnala l’offside 11' Fallo di Nardi, punizione per i padroni di casa 8' Giordani serve Menga defilato, il cross del laterale amaranto viene deviato in corner 6' Destro da fuori di Luci, palla larga 3' Cross di Luci dalla trequarti, non ci arriva Cori 2' Steso Bellini, punizione per gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio!

