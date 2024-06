Film Mania, sabato lo spettacolo di fine anno del Centro Educazione Corporea

Il Cec (Centro di Educazione Corporea) vi aspetta tutti al Modigliani Forum sabato 15 alle 20.30 per lo spettacolo di fine anno che verrà coinvolte tutte le discipline, dal titolo Film Mania! L'ingresso sarà completamente gratuito

Il Centro Educazione Corporea nasce nel 1961, nella prima sede Uisp in via Roma. il primo insegnante fu Vittorio Barbieri, attuale presidente della Società, che a soli 22 anni già insegnante Isef convince i compagni a fare attività anche con alcune ragazze, nel salone a pianterreno dell’edificio e In seguito nei vari impianti del Comune.

Nascono i primi corsi vari privilegiando i corsi femminili. Bambine adulte e anziane. Con gli anni la società è cresciuta tecnicamente e numericamente e ad oggi conta più di 1000 atleti divisi tra varie discipline: Ginnastica ritmica, Artistica e danza classica e contemporanea.

