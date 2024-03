Finale Coppa Italia, Herons-Libertas 74-62. La Akern lotta fino alla fine ma si arrende ai termali

Foto a cura di Filippo Del Monte gentilmente fornite dall'ufficio stampa della Akern Libertas

La Akern lotta fino alla fine ma si arrende ai termali nella finalissima di Coppa Italia. Dopo la vittoria in semifinale contro Ruvo di Puglia Fantoni e compagni escono a testa altissima dal PalaTiziano dopo 40 minuti di battaglia

Neanche il tempo per gioire a fondo per la bella vittoria in semifinale contro Ruvo di Puglia che la

Akern Libertas si trova già nell’urgenza di preparare la finale di Coppa Italia. Avversario di turno,

questo pomeriggio alle 17.30 al PalaTiziano di Roma, Herons Montecatini, che nella classifica del girone A di serie B è appaiata agli Amaranto con 42 punti anche se con una partita giocata in più.

Partita bellissima come era prevedibile. Nessuna delle due squadre vuole mollare la posta in gioco. Parte forte Herons e la Akern rincorre. Il primo quarto si chiude sul 18 a 13 per i termali ma gli amaranto inseguono con tenacia fino a portarsi avanti sul 24 a 25 nel secondo quarto. Affascinante cornice di pubblico nella Capitale. Nel finale di secondo quarto le bombe di Allinei e Ricci portano nuovamente avanti la Libertas. Ma allo scadere arriva il 40 pari di Chiera. Che partita!

Si ritorna sul parquet ed è Allinei che chiarisce subito i valori in campo con una bomba che porta in vantaggio al Libertas: 40-43. Poi Williams gli fa eco per il 40-45. Livorno scende in campo molto più determinata dei termali in questo inizio di terzo quarto. Poi Herons riesce a rimettere sul binario della parità il match: 45-45 al 24′ fino a tornare sopra sul 48-45 e poi farsi riprendere da una bomba di Ricci: 48-48 al 25′. Si va punto a punto!

Stoppone di Buca al 26! Il centro amaranto stasera sta dando spettacolo tra schiaccioni e stoppate! Montecatini accelera e va sul 55-50. Si chiude con il risultato 56-52 il terzo quarto.

Fantoni riporta la Akern sul 58 pari al 33′. La partita procede punto a punto. Quando mancano tre minuti e mezzo alla fine siamo sul 60 pari.

Poi è Chiera che mette la freccia con una bomba per Montecatini: 63-60. Arrigoni porta sul 65-60 a 2 minuti e mezzo dal termine. Bargnesi dai liberi ne fa 1 su 2: 65-61.

La bomba di Dell’Uomo porta Montecatini sul mortifero 68-61 a un minuto e mezzo dal termine.

Herons è più lucida, serra i ranghi. La Akern si scontra sulla difesa di ferro. Alla fine Montecatini allunga fino al 74 a 62 finale.

Riproduzione riservata ©