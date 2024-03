Fiorenzuola-Akern Libertas 68-78. Gli amaranto la riprendono e la ribaltano

Successo pesante per la Akern Libertas, capace di espugnare il parquet di Castell’Arquato al termine di 40’ di lotta e di governo all’interno di una partita dai due volti

Successo pesante per la Akern Libertas, capace di espugnare il parquet di Castell’Arquato al termine di 40’ di lotta e di governo all’interno di una partita dai due volti. Per quasi tre quarti di gara i ragazzi di Andreazza hanno sofferto l’intraprendenza di Fiorenzuola, abile a trovare le giuste soluzioni sia all’interno dell’area colorata che dal perimetro. Dal canto suo la Libertas ha talvolta pasticciato in attacco ed è stata troppo molle in difesa: al 30’ erano ben 60 i punti concessi agli avversari. La partita è stata equilibrata per fino a metà del terzo quarto quando i padroni di casa – sospinti da Preti – hanno preso il sopravvento (56-46 al 27’). La Akern a quel punto era in fondo al pozzo, ma un gioco da tre punti di Fantoni ha suonato la carica e il capitano è stato seguito da Williams, Fratto e Saccaggi (una tripla ciascuno) che sono valse il 60-58 con cui si è andati all’ultima pausa. Nell’ultimo quarto 8 punti di Bargnesi e 5 di Terenzi hanno scolpito su pietra un successo di grande spessore. E ora tutti a Roma per la semifinale di Coppa Italia con Ruvo di Puglia dell’ex Toniato. La Libertas parte sfavorita, ma in una partita secca può succedere di tutto.

Fiorenzuola Bees – Akern Libertas Livorno 68-78 (16-14, 20-22, 24-22, 8-20)

