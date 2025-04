Fioretto, Lombardi è campione d’Europa U23

FOTO BIZZI TEAM

Successo immenso per il fiorettista Giulio Lombardi, atleta delle Fiamme Gialle che da anni ormai si allena al Circolo Fides di via Allende con il maestro Beppe Pierucci

di Giacomo Niccolini

Successo immenso per il fiorettista Giulio Lombardi, atleta delle Fiamme Gialle che da anni ormai si allena al Circolo Fides di via Allende con il maestro Beppe Pierucci. Lo schermitore che di recente era stato convocato nei Fab Four della scherma azzurra insieme a Filippo Macchi, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi nella giornata del 25 aprile si è messo al collo il metallo più prezioso agli Europei Under 23 in corso di svolgimento a Tallin in Estonia.

Lombardi parte forte nel tabellone dei 32 battendo senza troppe preoccupazioni l’ucraino Maksym Korzhovoi per 15 stoccate a 4. Stesso copione, o quasi, nel tabellone dei 16 quando Giulio si trova davanti il francese Adrien Spichiger e lo liquida con un 15 a 5 senza troppe repliche. Negli otto c’è lo scoglio Marcus Broberg (svedese) che Lombardi però supera abilmente con un netto 15 a 6.

Scontro tra “fratelli d’Italia” in semifinale contro l’altro tricolore Damiano Di Veroli che stavolta Lombardi supera con non poca fatica per 15 a 13. Si arriva così alla finale per l’oro dove l’atleta del maestro Pierucci si trova davanti il francese Anas Anane. Assalto in pieno controllo per Giulio che batte senza troppi affanni il transalpino per 15 a 8.

Condividi:

Riproduzione riservata ©