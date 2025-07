Fioretto. Lombardi è oro a squadre alle Universiadi

L’atleta delle Fiamme Gialle, che si allena quotidianamente a Livorno con il maestro Beppe Pierucci al glorioso Circolo Scherma Fides, ha chiuso in bellezza la sua avventura nella competizione universitaria più prestigiosa

Un risultato da incorniciare per Giulio Lombardi, talento del fioretto azzurro, che ha conquistato la medaglia d’oro nella prova a squadre alle Universiadi in Germania. L’atleta delle Fiamme Gialle, che si allena quotidianamente a Livorno con il maestro Beppe Pierucci al glorioso Circolo Scherma Fides, ha chiuso in bellezza la sua avventura nella competizione universitaria più prestigiosa.

Dopo un brillante sesto posto nell’individuale condizionato da un errore arbitrale di troppo che gli ha precluso palcoscenici ben più prestigiosi, Lombardi ha brillato nella prova a squadre, salendo sul gradino più alto del podio insieme ai compagni Pistorio, Martini e Di Veroli. Gli azzurri hanno dominato il tabellone battendo nell’ordine Macao, Ungheria, Corea del Sud e infine, nella finalissima, una combattiva Polonia, superata con determinazione e grande spirito di squadra con una grandissima prova di Lombardi che ha impresso un parziale monstre di +12.

Una medaglia che conferma ancora una volta la qualità della scuola schermistica livornese e il lavoro del maestro Pierucci, già protagonista nella crescita di numerosi campioni.

