Fioretto, Lombardi sul podio al Grand Prix di Parigi

Il Grand Prix Challenge International di fioretto maschile Assoluti, disputato a Parigi il 9 e 10 gennaio, consegna alla scherma italiana un risultato di enorme peso: Giulio Lombardi (Fiamme Gialle) conquista uno splendido terzo posto in una gara da oltre 300 atleti, tra i migliori fiorettisti al mondo, chiudendo la competizione da miglior italiano insieme a Guillaume Bianchi.

Nel girone iniziale Lombardi ottiene quattro vittorie e due sconfitte, piazzamento che lo porta subito ad affrontare un tabellone tutt’altro che agevole. Al primo turno di eliminazione diretta supera il britannico Penman per 15-12 in un assalto combattuto, per poi imporsi con maggiore margine sul tedesco Diestelkamp (15-9), assicurandosi l’accesso ai 32 della giornata successiva.

Sabato 9 il fiorettista azzurro alza ulteriormente il livello della sua prestazione: prima domina il coreano Kim con un netto 15-7, poi affronta e supera con autorità l’astro nascente della scherma egiziana Tolba (15-8). Per entrare nei migliori otto Lombardi si trova di fronte l’ungherese Dósa, avversario ben conosciuto per i numerosi incroci in Coppa del Mondo: l’assalto conferma l’equilibrio atteso, ma è Lombardi a imporsi 15-10, mostrando grande freddezza e maturità tattica.

La semifinale lo vede opposto al connazionale Tommaso Marini, atleta dal palmarès straordinario, più volte campione mondiale ed europeo nella massima categoria. Lombardi conduce l’assalto con lucidità, colpendo con precisione chirurgica e imponendosi 15-9, risultato che gli vale l’ennesimo podio internazionale.

La sua corsa si interrompe solo contro Choi (Hong Kong), primo del ranking mondiale nella passata stagione, che si impone 15-10 senza mai riuscire però a prendere il largo. Per Lombardi è un bronzo pesantissimo, che segue il recente terzo posto in Coppa del Mondo a Fukuoka e certifica, ancora una volta, la sua presenza stabile tra i migliori fiorettisti al mondo.

